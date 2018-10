Letbanen i Aarhus har problemer: Våde blade forhindrer de avancerede tog i at køre op ad Randersvej I disse dage kører der færre tog på Aarhus Letbane. Det er fordi, visne blade går skinnerne på Randersvej for glatte.

De splinternye tog på Aarhus Letbane har for tiden vanskeligt ved at klatre op ad Randersvej. Det skyldes efteråret, eller mere præcist: At bladene falder af træerne.

Randersvej er med sin fem procents stigning en efter danske forhold rimeligt stejl bakke. Og for den store og noget tungere udgave af letbanetogene, er udfordringen for overvældende.

På Midttrafiks hjemmeside præsenteres problemet således:

»Letbanen har udfordringer med løvfald på skinnerne. Derfor køres der med nedsat drift på strækningen mellem Aarhus H og AUH Skejby«.

Men hvordan kan det komme bag på Letbanen og togkonstruktørerne, at træerne i Aarhus om efteråret mister deres blade? Det ringer vi til Letbanens kommunikationschef, Jens Velling, for at få svar på.

»Ja, vi har noget løvfald, som driller os lidt«, erkender Jens Velling indledningsvis.

Men der er en god forklaring, går han videre.

For det første skal man være opmærksom på, at Letbanen har to typer af tog. Der er den meget lette model, som har kørt rundt i Aarhus siden december sidste år, og som faktisk fint klarer Randersvej. Variobahn, hedder modellen.

»Efter tre måneders testkørsel fandt vi en løsning på, hvordan toget kunne køre også under løvfald«, siger Jens Velling.

Toget er udstyret med et automatisk system, der forbedrer friktionen ved at lukke sand ud på skinnerne i en passende mængde. Så toget kan stå fast på de fedtede blade.

»Det særlige problem med løvfald er, at bladene bliver kørt flade, så kun fedtet ligger tilbage. Det er værre end is«, siger kommunikationschefen.

Og det er ikke nok at spule skinnerne rene, hvilket man gør hver nat på Randersvej.

»Du ved, der kommer et blad flyvende. Et tog kører over det. Og så har du en sort klat olie. Plantefedt«.

For et par måneder siden begyndte Letbanen så at køre med de tungere tog på linjen mellem Odder og Lisbjerg. Tango-modellen. Disse tog er (normalt) lidt hurtigere end de lette tog, og de er mere komfortable.

De har også et andet sandsystem, forklarer Jens Velling. Fuldt ud elektronisk. Og et mere kompliceret system, må man forstå, som ikke er helt enkelt at indstille, så den korrekte mængde sand strøs ud på skinnerne.

Indtil dette er lykkedes, er det kun de lette tog, der kan køre op ad Randersvej, hvilket betyder, at der er huller i køreplanen. I stedet for seks afgange i timen er der blot fire.

»Men vi forventer snart at køre normal drift igen«, oplyser Jens Velling.