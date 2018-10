Letbanetog i Aarhus stødte sammen med varebil i kryds

Et letbanetog er tirsdag eftermiddag stødt sammen med en varebil i Aarhus. Det oplyser TV2 Østjylland.

Sammenstødet skete i krydset Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej i det nordlige Aarhus.

Østjyllands Politi oplyser til tv-stationen, at der ikke er sket nogen personskade.

Meldingen om ulykken kom klokken 13.45.

Sammenstødet har betydet, at letbanen efterfølgende indstillede togkørslen på strækningen fra Hovedbanegården over Aarhus Universitetshospital til Lisbjergskolen.

På Aarhus Letbanes hjemmeside oplyses det, at der igen køres på strækningen fra klokken 14.50.

Tirsdagens uheld er angiveligt den tiende af slagsen, siden letbanen begyndte at køre for knap et år siden.

I de hidtidige tilfælde har letbanen dog været uden skyld i ulykkerne, der alle er sket, fordi bilister, cyklister eller fodgængere ikke overholdt færdselsloven.

ritzau