Har du været ved at falde i søvn bag rattet? Du er langt fra den eneste Mere end fire ud af 10 i stikprøve svarer, at de har været ved at falde i søvn, mens de kører bil.

Øjnene føles tunge, du gaber, og måske husker du ikke alt fra kørslen de sidste minutter.

Det er måske nogle af de ting du har oplevet, hvis du har været ved at falde i søvn bag rettet.

Kan du nikke genkendende til den fornemmelse, så er du bestemt ikke den eneste.

Således viser en stikprøve, som Analyse Danmark har foretaget for DR, at 42 procent af de 1126 adspurgte har prøvet at være ved at falde i søvn bag rattet én eller flere gange.

Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man falder i søvn bag rattet, mens man kører bil. Det siger Pernille Ehlers, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

»Det er stadig en del af trafikulykkerne som skyldes, at folk enten bliver trætte og dermed uopmærksomme - eller at de decideret falder i søvn bag rattet«, siger Pernille Ehlers til DR P4 København.

Én af de bilister, der har prøvet at falde i søvn bag rattet, er Charlotte Rye. Hun er til daglig dansklærer på en sprogskole, og en sen aften sidste efterår skulle hun køre hjem fra et besøg hos sin datter i København.

»Da jeg skulle køre hjem kunne jeg godt mærke, at jeg var lidt træt og lidt slap, så jeg holdt ind flere gange, hvor det var muligt, satte musik på og åbnede vinduerne«, siger Charlotte Rye til DR P4 København og fortsætter:

»Til sidst manglede der kun nogle få kilometer, så jeg tænkte ’det går nok’ og så pludselig vågnede jeg ved, at jeg var i gang med at køre ind på marken på den modsatte side af vejbanen«.

Powernap er løsningen

I Havarikommissionen For Vejtrafikulykker har man dybdeanalyseret knap 300 ulykker med dræbte eller alvorlige personskader over de seneste 10 år.

Her viser det sig at 8 procent af ulykkerne skyldes søvn eller træthed.

Charlotte Rye slap med skrækken, men episoden har gjort hende mere opmærksom på, hvor træt hun er, når hun sætter sig bag rattet.

»Jeg tænker da på det. Jeg sørger eksempelvis for at holde ind til siden, hvis jeg bliver træt – og jeg har noget sødt i bilen til at få blodsukkeret hurtigt op. Og så har jeg også altid noget musik med, som kan holde mig vågen«.

Men ifølge Pernille Ehlers fra Rådet for Sikker Trafik, så er det ikke helt nok at skrue op for musikken. Hvis man er træt i bilen, så bliver man nødt til at tage en lur.

»Mærker man undervejs, at man er ved at blive træt, så er der kun én ting at gøre og det køre ind til siden et sikkert sted og stoppe bilen – og så tage en powernap på 15 til 20 minutter«, siger Pernille Ehlers til DR P4 København og fortsætter:

»Der er mange myter om, at man kan skrue op for musikken og åbne vinduet – men det virker altså ikke rigtigt. Det eneste, der virker, er at tage den powernap og så køre videre bagefter«, siger Pernille Ehlers til DR P4 København.

