To mistænkte betaler udbytteskat tilbage for at undgå sag

For første gang flyder der ikke penge ud, men penge ind i den danske statskasse i sagen om formodet milliardsvindel med udbytteskat.

Ejerne bag to amerikanske enkeltmandspensionsfonde har indgået forlig med Skatteministeriet, hvor de accepterer at betale alt tilbage, som de fik udbetalt fra 2012 til 2015.

UDBYTTESKAT Medier i 12 lande samarbejder. Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. Hvis du vil se, hvordan Danmarkshistoriens største skattetyveri er foregået, så har vi forklaret det her. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv. Følg afsløringerne her: www.CumEx-Files.com

Det betyder at »et lille, tocifret millionbeløb« kommer tilbage i statskassen, som mistede mindst 12,7 milliarder kroner på udbyttesagen.

»Forliget er et principielt vigtigt første skridt i retsopgøret«, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V).

»To pensionsplaner betaler alle pengene tilbage, selv om de kun selv har fået en mindre del. Dermed påtager de sig et ansvar for at have medvirket til svindel. Det er et vigtigt første skridt for vores strategi om at gå efter alle led, som har medvirket eller fået del i udbyttet«, siger Karsten Lauritzen.

De to, der har indgået forlig, brugte deres private amerikanske pensionsfonde til at hæve millioner af kroner i den danske statskasse. Det var penge, som de ifølge ansøgningerne havde betalt i skat af udbytte fra danske aktier, og som de ifølge aftaler mellem USA og Danmark havde ret til at få tilbage.

Ingen kontrollerede

Skat påstår, at pensionsfondene aldrig har ejet aktierne, ikke har betalt skat af noget udbytte og derfor ikke havde krav på at få penge retur, og at ansøgningerne dermed hvilede på falsk dokumentation.

Når de i sin tid fik pengene alligevel, skyldtes det, at Skat indtil 2015 udbetalte pengene uden at kontrollere, om ansøgerne havde ret til at få dem.

De to har nu efter forhandlinger med Kammeradvokaten accepteret at betale samtlige udbetalte millioner tilbage i et forlig, som pålægger Skatteministeriet ikke at røbe deres navne.

Med forliget undgår de at blive ramt af de stævninger i USA, som Skat foreløbig har rejst mod 141 pensionsfonde.

Til gengæld har ejerne af de to pensionsfonde forpligtet sig til at dele oplysninger om sagen med de danske myndigheder

Vigtig viden

»Vi har fået viden om, hvordan svindlerne har ageret. I forliget deler de oplysninger med os om, hvordan det er foregået, og hvor pengene er endt. Det er viden, som kan bruges i vores retssager i andre lande«, siger skatteministeren.

Selv om ejerne bag de to pensionsfonde betaler pengene tilbage, har de ingen sikkerhed for, at bagmandspolitiet ikke efterfølgende rejser straffesager mod dem, erfarer Politiken.

»Jeg kan ikke sige, hvad der ligger i aftalen, men generelt opererer vi ikke med at love straffrihed i Danmark«, siger Karsten Lauritzen.

Den tyske ’bande’

En af de to bag forligene har betalt 3,9 millioner kroner tilbage og er beløbsmæssigt ikke i den øverste ende blandt de i alt 277 amerikanske pensionsfonde, som samlet fik mere end 10 milliarder kroner udbetalt fra Danmark i udbyttesagen.

Men forinden var den pågældende i gang med tilsvarende spekulationer i Tyskland, hvor han er sigtet for at være del af en »bande«, som spekulerede mod den tyske statskasse ved – ifølge de tyske myndigheder – at misbruge reglerne om udbytteskat.

Manden blev blandt andet rådgivet af tysk politis hemmelige hovedvidne i udbyttesagen, advokaten med dæknavnet ’Benjamin Frey’.