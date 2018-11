Embedsstanden kæmper mod et politisk ønske om, at de skal kunne afhøres Politikerne har fået nok af lukkede ministerier og møgsager, som det er umuligt at trænge til bunds i. Stik imod kraftige advarsler fra et udvalg nedsat af regeringen vil et politisk flertal have mulighed for at udspørge embedsmænd om problemsager i Folketinget.

FOR ABONNENTER De postulerer, hverken at himlen vil falde ned, eller at jorden vil gå under. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind