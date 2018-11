Mere end hver tredje studerende dropper ud: Løsningerne kan ikke tvinges igennem fra Christiansborg Antallet af studerende, der er droppet ud, er steget fra 29 procent i 2014 til mere end 35 procent sidste år. Der er ingen lette løsninger, viser international forskning om frafald.

Enkle forklaringer og lette løsninger. Er der noget, vi elsker i dansk uddannelsespolitik, må det være de to ting. Der er et problem, der er en løsning. Bum. Så er det bare med at gå i gang. Lige indtil det viser sig, at problemet var løst defineret, og at løsningen ikke duede alligevel. Ja, måske endda gjorde ondt værre.