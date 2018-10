Tiltalt PET-chef om kvælerslanger, en taxatur og andre anekdoter fra en hemmelig verden: Jeg erindrer kun at have fået ét Rolex-ur

Retssagen mod den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf, har udviklet sig til en omgang tagfat om, hvad der kan anses for at være fortroligt og til skade for nationens sikkerhed.

Under en ny maratonafhøring i Københavns Byret forsøgte de to anklagere at bringe den tiltalte efterretningschef i vanskeligheder ved at gennemgå hans citater i bogen ’Syv år for PET’, der efter anklagen er et brud på hans tavshedspligt.

Men gang på gang vendte Jakob Scharf tilbage til, at han nøje overvejede på forhånd, hvor langt han kunne gå i bogen og kun står inde for sine direkte citater. Hverken mere eller mindre. Det øvrige indhold må anklagemyndigheden tale med bogens forfatter, Politiken-journalist Morten Skjoldager, og forlaget om.

Den tidligere PET-chef erkendte og præciserede i retten, at han havde adgang til manuskriptet i sin helhed, før ’Syv år for PET’ udkom i 2016 efter et fogedforbud. Præcis hvornår han modtog udkastet, kunne Jakob Scharf dog ikke huske, forklarede han:

»Overordnet er det min vurdering, at bogen er harmløs. Men jeg har ikke taget stilling til, om den indeholder fortrolige oplysninger som helhed - kun i forhold til mine egne citater«, som Jakob Scharf udtrykker det.

Når man først i bogen kan læse om et tredages besøg i maj 2007, hvor Jakob Scharf og hans operative chef i PET Frank Jensen besøgte de amerikanske efterretningstjenester CIA og FBI, stammer oplysningen ikke fra ham, bedyrede den tiltalte.

Jakob Scharf skal ikke kunne sige, hvorfra forfatteren Morten Skjoldager ved, at PET vendte hjem fra rejsen til USA med interessante oplysning i bagagen om en 21-årig danskpakistaner, der efterfølgende blev dømt for terror i den såkaldte Glasvejssag.

Kunsten at dræbe en selvmordsbomber

Ifølge tiltalen har Jakob Scharf brudt sin tavshedspligt 28 gange i bogen ved at røbe forhold om PET’s samarbejde med fremmede tjenester, kilder og arbejdsmetoder. I yderste fald kan det sende ham op til to år i fængsel.

Hverken den nuværende PET-chef, Finn Borch Andersen, eller Jakob Scharfs juridiske højre hånd i tjenesten gennem 7 år, Lykke Sørensen, er i tvivl om, at han har begået tavshedsbrud og derved skadet tjenesten muligheder for at passe på Danmarks indre sikkerhed. Det har begge forklaret som vidner i retten.

Men ifølge den tiltalte er det grundlæggende misforståelse, at kun PET kan vurdere, hvad der er fortroligt i dag, og at nærmest alle tjenestens oplysninger skal forblive en hemmelighed. Det beror på en konkret vurdering, om man må nævne CIA ved navn, og fortælle offentligheden, at PET har interesseret sig for en central danskmarokkaner, der efter alt at dømme er dræbt i Syrien.

»At man videregiver oplysninger om, at man har anvendt spionudstyr i en afsluttet operation, er ikke en klassificeret oplysning«, sagde Jakob Scharf, der heller ikke kunne se noget problem ved at nævne i bogen, hvordan man likviderer en selvmordsbomber ved at skyde efter nervecentret i hovedet:

»Det er almindelige fysiologiske oplysninger, der velbeskrevet i åbne kilder og i avisartikler. Det vil enhver læge også kunne bekræfte«.

En sløret kilde

Mange af oplysningerne i bogen ’Syv år for PET’ har tidligere været omtalt i avisartikler, åben retssager og offentlige udtalelser fra PET, mens Jakob Scharf sad på chefposten i Søborg. Men selv hvis en oplysning er ukendt for befolkningen, behøver den nødvendigvis ikke være fortrolig, forklarede Jakob Scharf.

Samtidig betonede den tidligere PET-chef, at en række af bogens oplysninger også er videregivet til journalister ved nogle særlige pressebriefinger, som tjenesten under hans ledelse holdt med jævne mellemrum. Jakob Scharf kunne dog ikke huske præcis hvornår.

Men hvordan kan det være, at Jakobs Scharfs egen juridiske chef i PET, Lykke Sørensen, har så markant et anderledes syn på bogens indhold, spurgte anklagerne flere gange under afhøringen.

»Det var mig som chef, der i sidste ende tog stilling til, hvad der kunne sige offentligt«, svarede Jakob Scharf.

Når det gælder de hidtil ukendte sager i bogen, har de flere tilfælde anekdotisk karakter, der ikke kan skade forholdet til fremmede efterretningstjenester, lød forklaringen. Det drejer sig for eksempel om besøget hos en excentrisk sikkerhedschef, der fodrede sine kvælerslange med mus og forærede Jakob Scharf et kostbart armbåndsur.