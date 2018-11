Miljøpris til grønlandske fangere: Deres viden kan bruges på linje med forskernes

Foto: Michael Køie Poulsen Per Ole Frederiksen, fanger og fisker i Attu i Vestgrønland - og modtager af Nordisk Råds Miljøpris 2018.

Per Ole Frederiksen, fanger og fisker i Attu i Vestgrønland - og modtager af Nordisk Råds Miljøpris 2018. Foto: Michael Køie Poulsen

Klimaændringerne understreger behovet for at bruge fangeres og fiskeres observationer i naturforvaltningen, siger dr.scient. Finn Danielsen fra forskningsvirksomheden Nordeco, som har hjulpet med at opbygge Pisuna.

I Arktis stiger temperaturen nemlig langt hurtigere end i resten af verden. Klimaændringerne er meget mærkbare, og reguleringen har svært ved at følge med.

»Næsten alle naturressourcerådene i Pisuna sagde i flere år, at torskene var blevet større, og der var blevet flere af dem, men de fik først en større kvote i 2016, fordi iagttagelserne skulle bekræftes af et forskningsskib. Det er vigtigt at have en forvaltning på plads, der gør, at man kan rykke hurtigt«, siger Finn Danielsen.

Også han mener, at anerkendelsen i form af miljøprisen kan være med til at gøre forskere og myndigheder mere lydhøre over for Pisuna. Programmet har inspireret lignende initiativer i Finland og Rusland.



Afstanden til Nuuk er stor

Alene Naturressourcerådet i Attu har foreslået 41 forskellige tiltag til kommunen. Nogle for at begrænse udnyttelsen af naturressourcerne, andre for at udvide den. Noget er gået igennem, noget skal op til Selvstyret. Per Ole Frederiksen og Paviarak Jakobsen er tydeligvis ikke imponerede over tempoet i gennemførelsen af forslagene.

Per Ole Frederiksen vender flere gange tilbage til, at det er vigtigt at få dokumenteret den traditionelle viden, som fiskere og fangere har fået fra deres forfædre. Viden, som har været overset, fordi den ikke er skriftlig, og som »er helt vildt forskelligt fra det, der er skrevet ned nu«, som han udtrykker det.



Afstanden til den centrale forvaltning og Selvstyrets videnskabelige rådgiver, Grønlands Naturinstitut i Nuuk, er tydeligvis lang, både mentalt og fysisk. Qeqertalik Kommune er næsten halvanden gang større end Danmark – og i øvrigt Grønlands næstmindste kommune. Det er en anden årsag til at inddrage fangernes viden mere i naturforvaltningen: De er på stedet hele tiden, og det er dyrt at sende forskere ind udefra.

Finn Danielsen fra Nordeco, som i årevis har arbejdet med borgerinddragelse i videnskab og forvaltning, ser bredere aspekter i Pisuna:



»Det er et program, der går langt ud over at være et miljøredskab. Det sætter små afsides bygder i stand til at overleve på bæredygtig vis«.