Forskning om kontroversiel børneputning peger i flere retninger Gyldendal valgte tirsdag at sende en selvhjælpsbog om børns søvn til revurdering hos en række eksperter grundet kritik fra en større forældregruppe. Men hvad siger forskningen egentlig om den såkaldte 'Cry-it-out'-metode?

Er populær selvhjælpsbog med til at sikre bedre søvn for både børn og forældre, eller er metoden decideret skadelig for børnene? Der er tale om to yderpunkter, når det gælder vurderingen af puttemetoden fra bogen ’Godnat og sov godt’, der udkom på dansk i 2006.

Og hvad er det rigtige svar så?

Man kunne håbe på, at forskningen havde et entydigt, klart svar, men sådan et findes endnu ikke.

»Der er meget delte holdninger, og forskningen peger også i forskellige retninger«, siger Camilla Juhl Dorland, der har skrevet speciale om netop brugen af den såkaldte ’Cry-it-out’ metode.

FAKTA Godnat og sov godt ’Godnat og sov godt’ er en bog skrevet af Sylvia de Béjar & Eduard Estivill Den udkom på dansk i 2006 og er en selvhjælpsguide til, hvordan du kan få dit barn til at sove Metoden har været debatteret heftigt blandt fagfolk og og forældre, siden den udkom.

Der findes studier, der decideret peger på, at metoden kan skade børns tilknytning til forældrene, og at den kan betyde, at børnene får sværere ved at håndtere deres følelser senere i livet, fortæller Camilla Juhl Dorland.

Men der er også forskning, der tyder på, at der ikke er en længerevarende påvirkning af børn, der er blevet puttet efter metoden som små.

Puttemetoden går ud på, at forældre følger et skema minutiøst, når deres børn skal lægges i seng. Efter nogle faste intervaller må forældrene gå ind til barnet og trøste det, men i metodens mest ekstreme skridt kan barnet skulle ligge grædende for sig selv i op til 17 minutter, før mor eller far kommer.

Else Guldager, der er sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab, mener heller ikke, at der findes et entydigt svar i den nuværende forskning om metodens effekt.

»Men for mig er det slet ikke i orden, at et barn skal ligge og græde i mere end 15 minutter for sig selv. Ingen børn har godt af at ligge mutters alene så lang tid«, siger Else Guldager.

Hun mener, at metoden godt kan virke for nogle børn. For der vil være mange børn, der falder i søvn, længe inden man når til sidste skridt i skemaet og de 15 minutters gråd for sig selv. Else Guldager efterlyser derfor yderligere forskning, der tager højde for, hvor længe børnene har grædt.

»Det kan jo godt være, at nogle børn falder i søvn, inden der er gået fem minutter, og så er det jo fint. Men hvis der er børn, som ligger og græder i et kvarter 4-5 gange - det har børn ikke godt af«, siger Else Guldager.

Økonomiske interesser

Camilla Juhl Dorland fortæller, at forskningen på området peger i forskellige retninger, men i forbindelse med sit speciale fandt hun et problem ved flere af de studier, der ikke finder skadelige effekter ved metoden.

»Ofte er de positive studier lavet af forskere, som tjener penge på bøger eller konsultationer, hvor de guider forældre igennem eksempelvis ’Cry-it-out’-metoden eller andre former for søvntræning. Så de har en vis interesse i at fremhæve de positive resultater«, siger Camilla Juhl Dorland.

Forlaget Gyldendal valgte tirsdag at sende bogen til revurdering hos en række fageksperter som følge af kritikken.

»Skulle vores eksperter nå frem til, at bogen er ude at trit med den gængse viden om børn og søvn i dag, vil vi igangsætte arbejdet med en bog, som kan erstatte den«, siger Mette Korsgaard, redaktionschef på Gyldendal til TV 2 News.