Svindelskandalen i Socialstyrelsen: Blev Britta Nielsen fældet af sine egne fejl, da kontrollen blev skærpet? Bogholder i Roskilde nægtede at acceptere svindelsigtede Britta Nielsens anvisninger. Professor: »Hun kan ikke have begået den slags fejl gennem alle 16 år med svindel - for så var hun blevet opdaget«

FOR ABONNENTER Noget tyder på, at den svindelmistænkte afdelingschef i Socialstyrelsen Britta Nielsen, der ifølge politiets sigtelse har begået et treciftret millionunderslæb fra statens satspulje, kan være blevet fældet af, at hun efter 16 års uopdagede manipulationer har ændret metode. Og er begyndt at begå fejl.