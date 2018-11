Lige nu: Finanstilsynet skal undersøge tre storbankers rolle i udbyttesagen

Finanstilsynet har fået skrevet endnu en opgave ind på deres overfyldte liste: Skatteministeren vil have Finanstilsynet til at undersøge, om noget gik galt hos tre store banker, som administrerede en del af den skandaleramte udbytteskat for Skat.

Ordningen blev brat standset kort tid efter afsløringen i august 2015 af den udbytteskandale, som kostede de danske skatteydere mindst 12,7 milliarder kroner.

Den såkaldte bankordning gik ud på, at Danske Bank, Nordea og SEB havde lov til at søge udbytteskat refunderet i store klumper på vegne af udenlandske aktionærer.

Bankerne skulle kontrollere

I ordningen var det op til de tre banker at kontrollere, om aktionærer havde krav på at få udbytteskat tilbage fra Danmark. Men ordningen blev stoppet, fordi det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at overlade den kontrol til bankerne.

Nu vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) have Finanstilsynet til at undersøge, om bankernes kontrol har været god nok, eller om der kan være sket svindel.

Undersøgelsen er udløst af en konkret sag, hvor en udenlandsk pensionskasse har fået udbetalt 900 millioner kroner og forsøgt at få endnu 1,2 milliarder kroner, som Skattestyrelsen har afvist at udbetale, fordi der er tvivl om, hvorvidt pensionskassen har krav på pengene.

Usikker undersøgelse

»Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været svig, men der er altså nogle ting, som man undersøger nærmere«, siger Karsten Lauritzen.



Skattestyrelsen har allerede gennem næsten tre år undersøgt mulig svindel i bankordningen.

Konklusionen siger »med usikkerhed«, at der ikke er sket svindel, men styrelsen kan ikke komme det nærmere uden yderligere oplysninger fra bankerne, og derfor skal Finanstilsynet, der har flere redskaber end Skattestyrelsen, nu se nærmere på udbetalingerne.

Mærkelig opførsel

Karsten Lauritzen kalder bankernes opførsel for »mærkelig«:



»Det, der bekymrer mig en del og forarger mig voldsomt, er, at der er en række banker, som aktivt går ud og siger, ja, vi har – ikke nu, men i fortiden – faciliteret aktieudlån og tjent penge på det. Det er vi godt klar, at det er ikke så godt, så det gør vi ikke længere. Det er en mærkelig opførsel. Man kan jo ikke gøre noget for nogle år siden, og så, når man bliver konfronteret med det nu, sige, ja, vi fortryder det nu. Der er et eller andet i vejen der. Vi bliver nødt til at få undersøgt til bunds, hvad der er sket i de her banker i forhold til bankordningen«, siger han.

Den store svindel - den om de 12,7 milliarder kroner - handler ikke om bankordningen, men om den sideløbende såkaldte blanketordning, hvor det er den enkelte aktionær som selv udfylder en ansøgningsblanket.

Undersøgelsen omfatter alle tre banker, som var omfattet af bankordningen, men den konkrete sag om pensionskassen vedrører kun en af de tre.

»I forhold til den her konkrete sag, så skal den undersøges til bunds, og så skal myndighederne træffe en afgørelse om, om der er berettiget krav på den her refusion. Hvis der er det, så skal man jo have de penge, man har til gode. Og hvis ikke, så skal vi have de 900 millioner tilbage«, siger Karsten Lauritzen.



Han er fortrøstningsfuld i forhold til, at det rent faktisk kan lade sig gøre at placere et ansvar og kradse millionerne ind, hvis det bliver tilfældet.