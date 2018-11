Teenagere er sigtet for at kaste æg mod lastbiler på motorvej

En hurtig indsats fra politiet på Fyn førte onsdag aften til, at tre teenagedrenge blev tilbageholdt og sigtet for at have kastet æg ned fra en gangbro på motorvejen nær Odense.

»Æggene ramte to lastvognstog. Ruden på den ene lastvogn blev helt tildækket, så chaufføren ikke kunne se ud af forruden«, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Førerne af lastbilerne er ikke kommet noget til.

Æggekastene, der skete fra en gangbro mellem afkørsel 50 og 51 på Fynske Motorvej ud for Hjallese, blev anmeldt klokken 19.17.

Et ifølge vagtchefen 'snarrådigt politiarbejde' førte betjente på sporet af tre drenge - en på 16 år og to på 15 år.

»Ved en nærliggende butik har gerningspersonerne købt en bakke med 15 æg. På baggrund af noget overvågning får vi et signalement på personerne, som senere bliver truffet og tilbageholdt i området«.

De tre drenge er sigtet for at forvolde fare for andres liv og førlighed, tilføjer vagtchefen.

Det er natten til torsdag uklart, hvordan de tre mistænkte stiller sig til sigtelsen. På grund af drengenes alder er både forældre og sociale myndigheder inddraget i sagen.

»Drengene er sendt hjem, og vores efterforskere går videre med sagen torsdag formiddag«, oplyser Milan Holck Nielsen klokken 05.15.

To af drengene kommer fra Odense, mens adressen på den tredje er uoplyst.

Ifølge vagtchefen har de tre ikke tidligere været sigtet.

»Det ville heller ikke være godt i så tidlig en alder«, siger han.

De seneste år har der været flere episoder, hvor sten er kastet ned mod trafikanter på danske motorveje.

I august 2016 blev en 33-årig tysk kvinde dræbt på stedet, da en 30 kilo tung betonflise blev kastet ned fra en bro på motorvejen over Fyn og ramte den bil, hun sad i.

Hendes 36-årige mand blev invalideret for livstid. Kun parrets søn på fem år slap uskadt. Sagen er fortsat uopklaret.

ritzau