Cyklister giver storbyerne gode karakterer - men for mange opgiver jernhesten

Cyklisterne i Furesø Kommune er de mest tilfredse i landet. Til gengæld ligger Skanderborg i bund, når det gælder de tohjulede trafikanters påskønnelse af cykelstinettets udbredelse og vedligeholdelse, fremkommeligheden og tryghed.

Målt på landsplan er tre ud af fire cyklister tilfredse med at være cyklister i den kommune, de bor i.

Det fremgår af Den Nationale Cykeltilfredshedsundersøgelse, som skal give overblik over trafikanternes vurderinger af cykelforholdene i deres by og landsdel.

I København står brugen af cyklen som transportmiddel ikke overraskende stærkest. Her tager 65 procent jernhesten 4-7 gange om ugen - et tal, ingen andre kommuner i undersøgelsen kan hamle op med, når der ses bort fra enklaven Frederiksberg med 55 procent hyppige cyklister. I Aarhus er andelen på 49 procent og i Aalborg er den på 38 procent. Odense optræder ikke i undersøgelsen.

Men selv om cyklismen er udbredt som transportløsning i hovedstaden, så ligger København lavt i den tryghed, cyklisterne føler, når de færdes på byens gader og veje. 66 procent føler sig trygge. I Aalborg er det 78 procent, mens Aarhus er nede på 63 procent trygge cyklister. I bunden af den vigtige statistik ligger Frederiksberg med blot 58 procent trygge cyklister.

Bilister - og andre cyklister - generer mest

Cyklistundersøgelsen spørger, hvad trafikanterne føler sig mest generet af. Og her svarer 53 procent af cyklisterne i København, at det, der generer dem mest er andre cyklister. 20 procent opfatter bilister som det mest generende, mens for smalle cykelstier, farlige kryds og dårligt vedligeholdte cykelstier følger trop.

De aarhusianske cyklister placerer bilister som det mest generende, fulgt af andre cyklister og manglende eller dårligt vedligeholdte cykelstier. I Aalborg er oplevelsen den samme, fremgår det af tallene.

Hvis man vil have flere cyklister skal der mere til, for eksempel en regulering af biltrafikken. Brian Høj

Samlet set er 73 procent af landets cyklister tilfredse med at være cyklister. Andelen, der føler sig trygge på vejene, er en anelse højere. Og samlet set er bilisters kørsel det, flest af dem føler sig generet af i trafikken, viser tallene i Den Nationale Cykeltilfredshedsundersøgelse.

I Aalborg er det måske for let at tage bilen

Mens cyklismen stortrives i det københavnske og også har bidt sig fast i Aarhus, så kniber det lidt mere med at få andre, for eksempel aalborgenserne, til at vælge cyklen. Det er meget let at tage bilen. Det spiller ind på valget af transportform.

»Overordnet set handler det om pisk eller gulerod. Vi gør meget for at skabe gode cykelforhold. Men det, der også spiller ind, er fremkommeligheden for biltrafikken. Og den er noget bedre her end i Aarhus og København. Det er måske for let at tage bilen, hvis man gerne vil have flere til at cykle. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis man vil have flere cyklister skal der mere til, for eksempel en regulering af biltrafikken«, lyder forklaringen fra Brian Høj.

Foto: Vejdirektoratet Udviklingen i den danske cykeltrafik. Grafik: Vejdirektoratet.

Udviklingen i den danske cykeltrafik. Grafik: Vejdirektoratet. Foto: Vejdirektoratet

Han er leder af den nørrejyske hovedstads indsats for at fremme cykeltrafikken.

»Der er sket det i København, at cyklen er blevet den letteste måde at komme rundt på. Dér er vi ikke i Aalborg. Hovedudfordringen er, at det hos os er lige så let at tage bilen. I København er det totalt oplagt at tage cyklen. Tætheden i byen er større, der er ikke så langt til målene og parkeringspolitikken er langt mere restriktiv. Her er afstandene lidt længere. Det sorterer i sig selv nogle fra, når vi taler om at fremme cykeltrafikken«.

Problemer med at komme frem på fire hjul i de større byer spiller efter hans mening ind i valget af transportform. Det gavner cykeltrafikken, der bliver mere attraktiv, når byernes bilbaner sander til i køkørsel: »Udviklingen med flere cyklister går hurtigere i byer, der for alvor er presset i i forhold til trængslen. Når den viser sig, bliver det lettere at arbejde med pisk og gulerod for at påvirke trafikvalgene og effekten er større, fordi trængsel for biltrafikken i sig selv gør det mere attraktivt at cykle«.