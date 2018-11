Æggeuret er sat: Dybt godnat og sov godt

Sagt i ugen

Lina Munk, en af mødrene bag protesterne mod ’Godnat og sov godt’:



»Ville jeg lade min mor græde utrøsteligt bag en dør uden at reagere i helt op til 22 minutter? Ville jeg se på min mor, der kastede op i ren og skær udmattelse og tænke, at hun gjorde det for at manipulere med mig? Nej, selvfølgelig ikke, og hvorfor så udsætte mit barn for det, med argumentet om, at det virker (for mig)?«. (Politiken)

Serafina Ertl, 18 år. Tysk førstegangsvælger om kansler Angela Merkel:



»Noget roligt, på kanten af det passive. Sådan lidt en baggrundsfigur, der alligevel står i forgrunden. Hun laver aldrig de store fejl eller siger dumme ting. Men nogle gange tænker man: Hallo, hvem står ved roret her?«. (Information)

Pernille Vermund, stifter af Nye Borgerlige, om to statslederes farvel:



»»Vi har et moralsk ansvar«. Det var budskabet fra Merkel og Löfven, da de i september 2015 åbnede grænserne for migration fra de muslimske lande og ændrede Europa for evigt. Nu står de begge for fald. Merkel har trukket sig som formand for CDU, og Löfven har opgivet at danne regering i Sverige. Retfærdigheden sker fyldest. Jeg håber og beder til, at kommende regeringsledere i hele Europa vil lære af fortidens synder og sætte deres egne borgeres frihed og sikkerhed først«. (emoji: Fromt bedende hænder) (Facebook)

Mikaela Shiffrin, to gange olympisk mester og verdensmester i slalom om at posere i skijakke og medalje i Maxim magazine’s Hot 100, hvor kvindelige sportsstjerner normalt er sparsomt klædt på:



»Først tænkte jeg, det vil jeg ikke, det er ikke det rigtige image for mig. Men jeg har stor respekt for bladet, fordi de forstod mig og gik helt med på ideen. Pointen for mig er at sige, at jeg er her, og jeg kan være hot og sexet eller hvad du gerne vil kalde mig, men du får ikke lov til at gøre mig til et objekt ved at putte mig i en bikini. Min succes er baseret på min sport. Og for små piger, der vokser op derude, og som ønsker at blive til noget, vil jeg sige, du er god nok«. (CNN)

Henrik Dahl efter at være blive fravalgt som spidskandidat for LA til Folketinget i Sydjyllands storkreds, som gik til Mette Bock:

»Jeg vidste, det blev tæt, så jeg er ikke overrasket. Men enhver vil da gerne vinde den interne skønhedskonkurrence«. (Jyske Vestkysten)

Spiller din sæd? Københavns Kommune får kritik for at opfordre unge mænd til at formere sig tidligere. Søren Ziebe, professor, Rigshospitalets fertilitetsklinik, forsvarer kampagnen:

»Det er en kæmpe folkesygdom, som vi sjældent taler om, og hvor vi alle sammen bliver en smule stramme og fjerne i blikket, når de her ting nævnes. Men der er en biologisk virkelighed, som gør, at vi er nødt til at tale om det på en måde, så folk får en bedre forståelse af deres egen og deres partners krop og biologi og derfor bliver bedre i stand til at træffe de valg, som er rigtige for dem selv«. (Berlingske)

