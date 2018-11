Overblik: Her står Britta Nielsen-sagen lige nu En af de tre hovedmistænkte i stor svindel-sag med satspuljemidler er blevet anholdt i Sydafrika. Læs her, hvor sagen står lige nu.

En af de mistænkte i sagen om underslæb for 111 millioner i Socialstyrelsen er ifølge bagmandspolitiet anholdt i Sydafrika.

Manden er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed, fordi han ifølge myndighederne kan have fået del i de penge, som den 64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have stjålet fra satspuljemiderne.

Der er sendt en officiel udleveringsanmodning fra de danske myndigheder til Sydafrika, så manden kan blive udleveret til Danmark. Manden blev anholdt i lufthavnen i Johannesburg tirsdag aften, da han forsøgte at forlade landet.

Her er, hvor sagen står lige nu.

1. Britta Nielsen er stadig på fri fod



Britta Nielsen er ikke anholdt. Hun er stadig på fri fod, og hun er forsvundet i perioden medio august, hvor hun meldte sig syg fra sit arbejde i styrelsen, indtil hun blev skriftligt bortvist fra sit arbejde den 26. september.

Hun blev politianmeldt til Fyns politi den 25. september.

Ifølge Ekstra Bladet er Britta Nielsen indrejst i Johannesburg i Sydafrika den 23. september - altså to dage før hun blev politianmeldt.

2. Britta Nielsen er internationalt efterlyst

Britta Nielsen er i øjeblikket efterlyst via Interpol under en såkaldt »rød kategori«, hvilket betyder, at hvis hun rejser fra en international lufthavn, vil hun automatisk dukke op i deres kontrolsystem.

Kategorien betyder også, at de sydafrikanske myndigheder er blevet opfordret til at finde og anholde den svindelsigtede med henblik på udlevering og retsforfølgelse.

3. Hvor er pengene?

Der foregår i øjeblikket et intensivt arbejde for Kammeradvokaten med at finde og beslaglægge aktiver, som tilhører eller har tilhørt Britta Nielsen.

Den 64-årige blev den 11. oktober erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten.

Hendes aktiver, herunder en ejendom i Hvidovre og en ødegård i Sverige, samt indestående på hendes bankkonti i Danske Bank røg denne dato ind under konkursboet.

Det er siden kommet frem, at Britta Nielsen har brugt penge på dyre biler og springheste. Ligesom hun også har investeret i to store jordlodder i Sydafrika, og ifølge Ekstra Bladet ejer et 200 kvadratmeter hus i samme område.

Den 17. oktober beslaglage kurator Boris Frederiksen en lejlighed i Hvidovre, som den 64-årige også har haft del i.

4. Yderligere tre sigtede

Foruden Britta Nielsen - som er mistænkt for at have begået underslæb for 111 millioner i Socialstyrelsen - er yderligere tre personer sigtet i sagen. De er alle tre sigtet for at have fået del i de forsvundne millioner. En af de tre personer - en mand - blev anholdt i Sydafrika tirsdag aften.

Der er nedlagt navneforbud mod de tre personer i sagen. Så det er ikke muligt for Politiken at beskrive dem yderligere.

5. Ekstern undersøgelse i Socialministeriet

Slutteligt foregår der to eksterne undersøgelser på foranledning af Socialministeriet.

Både Kammeradvokaten og revisonsselskabet PwC skal foretage undersøgelser af svindelens omfang i ministeriet og Socialstyrelsen, samt undersøge om der eventuelt kan placeres et ansvar for miseren.

Undersøgelserne skal være færdige ultimo 2018.