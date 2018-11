Retssag afgøres i dag: Er Nicklas Bendtner en voldsmand? Taxichauffør og Nicklas Bendtner skal i retten i dag for en voldsepisode i København. begge nægter sig skyldige.

»Vi er alle mennesker. Vi laver alle sammen fejl. Jeg er utroligt ked af det, og det kommer ikke til at ske igen«.

Sådan lød det fra fodboldstjernen Nicklas Bendtner efter en retssag i marts 2013, hvor han blev frakendt retten til at køre bil i tre år samt idømt en bøde på 842.000 kroner for at have kørt mod ensretningen i Indre by i København med en alkohol promille på 1,75.

Men det blev ikke sidste gang, at en våd nat i byen resulterede i en tur i retten for Bendtner.

I starten af oktober blev han tiltalt for vold mod en taxichauffør. Og i dag afgør Københavns Byret om den 30-årige angriber også kan skrive voldsmand på sin liste over domme.

Taxichaufføren er samtidig tiltalt for forsøg på vold.

De to parter i sagen har udlagt to vidt forskellige versioner af hændelsesforløbet, som foregik natten til søndag den 9. september i Niels Juels Gade i Københavns Indre by.

Begge er tiltalt

Nicklas Bendtners har forklaret, at han blot forsvarede sig selv og sin kæreste mod et overfald fra en taxichauffør. Hvorimod taxichaufføren har forklaret, at spilleren fra norske Rosenborg overfaldt ham med spark og slag.

Men faktum er, at både Nicklas Bendtner og taxichaufføren fra DanTaxi er tiltalt i sagen.

Det fremgår af anklageskriftet, som Politiken har fået aktindsigt i.

Ifølge anklagen forsøgte chaufføren, som reaktion på ikke at have fået betaling for sin taxatransport, at udøve vold mod Bendtner og hans kæreste ved at kaste en ukendt genstand mod dem uden dog at ramme.

Det kulminerede med, at Nicklas Bendtner tildelte taxichaufføren et knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han »faldt ned på gaden« og også fik et spark i hovedet af fodboldspilleren, ifølge anklagen.

Chaufføren pådrog sig ved overfaldet »flere buler og rifter i ansigtet samt et operationskrævende kæbebrud«, som det formuleres i anklageskriftet.

Begge parter nægter sig skyldige.



På trods af at Nicklas Bendtner er tiltalt efter straffelovens mildeste voldsparagraf, kan den give op til tre års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Anklagemyndigheden lægger dog op til, at straffen kan stige med op til det halve, idet volden er begået mod en ansat, der »er særlig udsat for vold«, som det lyder i straffeloven.

Konsekvenser for fremtiden

Den 30-årige fodboldspiller har flere gange været på kant med loven.

Udover dommen i marts 2013, hvor han blandt andet fik frakendt sit kørekort i tre år efter spritkørsel, har Bendtner også tidligere mistet kørekortet i England for at køre for stærkt. Og han har været involveret i episoder omhandlende hærværk.

Det er endnu ikke til at vide, hvilke konsekvenser en voldsdom vil få for fodboldspillerens fremtid og hans sportslige karriere. Men da sagen kom frem i september udtalte landstræner Åge Hareide:

»Det er helt utænkeligt, at en dømt voldsmand kan spille på det danske landshold«.

Rosenborg har endnu ikke meldt ud, hvorvidt de vil beholde ham, hvis han dømmes som voldsmand.