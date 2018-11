En 16-årig dreng er blevet udvist af Danmark for at have voldtaget en 14-årig pige på et toilet i indkøbscentret Broen i Esbjerg.

Udvisningen gælder resten af drengens liv og blev udløst, i forbindelse med at drengen torsdag blev idømt to et halvt års fængsel i sagen.

Det var Vestre Landsret i Esbjerg, som fældede dom i sagen. Afgørelsen er en stadfæstelse af det resultat, som byretten nåede frem til i sommer.

