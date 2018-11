Antallet af nye danskere fra muslimske lande dykker fortsat

Da Folketinget for et halvt års tid siden tildelte statsborgerskab til knap 2.000 personer, var antallet af personer fra lande med overvejende muslimsk befolkning det laveste i fem år. Og antallet fortsætter ned ad med det lovforslag, Folketinget behandler fredag.

Hvor det for et halvt år siden var 410 af ansøgerne, der kom fra et muslimsk land, er det antal på det nye lovforslag nede på 288, viser en opgørelse foretaget af Politiken Research. Da der samlet set også er færre ansøgere på lovforslaget fredag, udgør personer fra muslimske lande denne gang 24 pct. mod 21 pct. for et halvt år siden.



Lovforslagene, der tildeler statsborgerskaber, vedtages hvert halve år, og tidligere havde alle partier for vane at stemme for - uanset om partierne var enige i de kriterier, ansøgerne skulle opfylde for at komme med på lovforslaget. Siden 2013 har Dansk Folkeparti dog stemt nej, blandt andet med den begrundelse, at der er for mange fra ikke vestlige, muslimske lande på lovforslagene. For tre år siden var der eksempelvis 4.440 fra muslimske lande, viser Politikens Researchs opgørelse.



DF stemmer fortsat nej

Det markante fald får dog ikke Dansk Folkeparti til at stemme for denne gang, fastslår indfødsretsordfører Christian Langballe.

»Jeg er stilfærdig tilfreds med, at det går ned ad, men det er jo ikke nok for os overhovedet. Vi vil jo gerne have tallet så langt ned mod nul som overhovedet muligt«, siger han, der desuden har en betingelse om, at det samlede antal ikke må være højere end 1.000 om året.

Så der må slet ikke være nogen fra muslimske lande, hvis I skal stemme for?



»Altså det der med at sige overhovedet ikke og nul, det er ikke noget, jeg går ind for. Jeg siger så langt ned mod nul som muligt, fordi der kan jo være de gyldne undtagelser, hvor man siger, det her er mennesker, som passer enormt godt ind og er fuldstændig danske og så videre. Men jeg synes så langt ned mod nul som overhovedet muligt. Det vil være godt for fædrelandet«.

Men det er vel relevant at spørge til, når du siger, at 288 er for mange?



«Ja«.





Er det omkring 100, før I kan være med på at stemme ja?

»Vi har jo lavet et loft på de her 1.000 (nye statsborgere i alt om året, red.), hvor vi siger, at det hovedsageligt er fra vestlig kultur. Det er også fordi, at hvis vi siger 0, hvilket jeg kunne være meget fristet til at sige, så kommer du måske og siger »se nu her, nu er der faktisk en muslim der har fået statsborgerskab, hvad mener du om det?«, og så skal jeg til at svare på det, og det gider jeg ikke«.

Men er jeres årsag til at stemme nej primært, at der stadig er 288 fra muslimske lande, eller at der er godt 1.200 i alt?



»Jeg har en helt grundlæggende holdning til, at jeg stadig synes, at der bliver uddelt alt for mange statsborgerskaber«.

Begge dele ned

Men igen, er det primært det samlede antal, de 1.200 på listen, eller er det antal der er fra muslimske lande?