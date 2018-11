Overblik: Dyk ned i Slotsholmens og ministrenes problemsager

2018: Paposhvili-sagen

I 2018 kom det frem, at Udlændingeministeriet havde udsendt syge udlændinge uden at tage hensyn til en klokkeklar menneskerettighedsdom – den såkaldte Paposhvili-dom. Det førte til massiv kritik af Udlændingeministeriet og udlændingeminister Inger Støjbergs håndtering af sagen. Ministeriet måtte efterfølgende ændre praksis og tilbagekalde hjemsendte, syge udlændinge til Danmark, fordi deres sag ikke var behandlet korrekt.

2017: Støjberg-sagen

I 2017 kom det frem, at udlændingeminister Inger Støjberg ulovligt havde tvangsadskilt unge asylpar på danske asylcentre. Ombudsmanden rettede en hård kritik af Udlændingeministeriet, men ministeren forsvarede sig med, at hun i månedsvis ikke vidste, at hendes ønske om adskillelse blev betragtet som en instruks. Flere partier ønskede, at ministeren fremlagde Justitsministeriets kronjuristers vurderinger af sagen, men det afviste Støjberg undervejs.

2016: Gyllegate

I 2016 måtte Eva Kjer Hansen gå af som fødevareminister, da det kom frem, at Folketinget ikke havde fået fyldestgørende oplysninger om miljøeffekten af den landbrugspakke, man havde stemt igennem. Konservative følte sig vildledt af minister og ministerier og kunne ikke længere have tillid til ministeren.

2014: Eritreasagen

Tilbage i 2014 steg antallet af asylansøgere fra Eritrea markant. Derfor bedte daværende justitsminister Karen Hækkerup (S) Udlændingestyrelsen om at undersøge, om det var sikkert at sende asylansøgere fra Eritrea tilbage til hjemlandet. Rapportens stærkt kritiserede konklusion lyder, at asylansøgerne ikke ville være i fare, hvis de blev hjemsendt.

Det kommer sidenhen frem, at de to embedsmænd, der var med i Eritrea, blev sygemeldt og fik en skriftlig advarsel, efter de protesterede over, hvordan deres information var brugt i rapporten.

Dette rejste spørgsmålet om politisk pres for en særlig konklusion. En efterfølgende redegørelse konkluderer dog, at der ikke har været noget politisk pres for en særlig konklusion.

2013: Zorning-sagen

Daværende socialminister Annette Vilhelmsen (SF) modtog en næste af Folketinget for en bevilling på en million kroner til Lisbeth Zornings projekt ”Stemmer på kanten” allerede før ansøgningsfristen var udløbet. Embedsværket blev også kritiseret, da det var de samme embedsmænd som både vejledte Zorning om ansøgningsprocessen og efterfølgende bevilgede penge.

Folketinget har igangsat en advokatundersøgelse af forløbet.

2013: GGGI-sagen

Christian Friis Bach (R) trak sig som udviklingsminister efter han fik at vide, at han havde fejloplyst Folketinget omkring den internationale klimaorganisation GGGI’s rejseregler.

En intern undersøgelse hos i Udenrigsministeriet konkluderede dog efterfølgende, at embedsværket havde ”begået alvorlige fejl”. Embedsmændene havde nemlig haft oplysninger om fejloplysningen til Folketinget i 14 dage, før ministeren blev orienteret. Som konsekvens blev tre højtstående embedsmænd indkaldt til tjenstligt forhør, mens direktøren for udviklingspolitik, Charlotte Slente, fratrådte sin stilling.

2013: Solcellesagen

I foråret 2013 kom det frem, at klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) gik videre med en lov om solceller, på trods af at ministeriet vidste, at der var et hul i lovgivningen. Mod lovens formål åbnede hullet nemlig op for kæmpestore solcelleanlæg til erhvervsformål.

Energistyrelsen har tidligere vurderet, at hulet ville føre til en regning på mellem en halv og en hel milliard kroner.