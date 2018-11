Lærer tiltalt for vold mod ti elever: Tog halsgreb

En tysk lærer er blevet tiltalt for vold med flere elever på tysk privatskole i Tønder.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Læreren er ikke længere ansat på skolen. Mens han var ansat, skal han ifølge anklagemyndigheden blandt andet have anvendt halsgreb gentagne gange. Det gjorde, at elever ikke kunne trække vejret eller havde svært ved det.

Han løftede ifølge anklagen også elever op, så deres fødder ikke kunne nå jorden, og i flere tilfælde skubbede han og tog hårdt fat i eleverne.

Anklageskriftet omfatter i alt ti forhold om vold mod ti elever i perioden fra august 2016 til juni 2018.

JydskeVestkysten har tidligere skrevet om sagen. Ifølge avisen var læreren ansat på Ludwig Andresen Schule.

Avisen skriver, at sagen om den voldstiltalte lærer begyndte at rulle, da et sæt forældre anonymt stod frem i avisen og fortalte, at deres dreng havde været udsat for vold af den mandlige lærer.

Forældrene anmeldte læreren til politiet for overgreb på deres søn.

Siden fortalte et andet forældrepar i avisen, at en henvendelse til skolen var blevet syltet i 16 dage, og at forældrene på 17. dagen selv havde anmeldt forholdet til politiet.

Ifølge avisen sendte direktøren for de tyske skoler i Danmark i slutningen af september en pressemeddelelse på gaden, hvori han skriver, at man ikke var vidende om, at den pågældende lærer var voldelig.

Anklagemyndigheden kræver i sagen den tidligere lærer fængslet. Der vil også være et krav om, at han frakendes retten til at arbejde med børn og unge under 18 år - både erhvervsmæssigt og i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Da manden er tysker, vil der også være et krav om, at han bliver udvist af Danmark.

