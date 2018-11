Seks skarpe til justitsminister Pape om afhøringer af embedsmænd: Det vil være et brud med det politiske system og føre til dagbogsregimer Den konservative justitsminister advarer kraftigt imod at indføre parlamentariske høringer, hvor embedsmænd indkaldes som en slags vidner, i politiske problemsager.

Søren Pape Poulsen, bør man ikke ændre reglerne som i Norge og indføre parlamentariske høringer, hvor også embedsmænd kan blive indkaldt og udspurgt af politikere?

»Vi er imod parlamentariske høringer, fordi det er et brud med den helt grundlæggende holdning om, at det er ministeren, der står til ansvar«

»Det cirkus vi vil få vil være en amerikanisering af dansk politik. Det vil sikkert være festligt og fornøjeligt for en masse mennesker, når der skal afhøres. Men det er et brud med den måde, vi skal have et politisk styre på. Men det er et brud på vores politiske styre«.

Men hvad er konsekvensen?

»Vi vil få en dagbogsregime, fordi hver god departementschef vil begynde at skrive dagbog og det vil ministeren også. Jeg er uenig i dem, der siger, at det har været håbløst i mange år. Jeg synes, at vi har et system, hvor tingene kommer frem, og jeg synes, at hvis vi først begynder at brude med reglen om, at vi har et ministerstyre. Det er jeg bange for bliver starten på enden for de partipolitisk neutrale embedsmænd i Danmark. Det ville være synd, fordi jeg synes, at vi har en fantastisk ordning«.

I Norge har man en lignende ordning, hvor politikere får mulighed for at udspørge embedsmænd. I øjeblikket har de en sag, hvor den norske Rigsrevision har kritiseret Justitsministeren for ikke at sikre vigtige samfundsobjekter. I den situation har de indkaldt politidirektøren, forsvarschefen og hjemmeværnets chef. Alt sammen for at få afdækket om ministeren har gjort, hvad man skulle gøre. Ifølge formanden for undersøgelsesudvalget i Norge, virker det til at fungere ganske udmærket?

»En stor forskel er, at man ikke har samråd i Norge. I Danmark har vi en lang række advarsler. I dag kan man hive ministre en samråd til enhver tid. Der kan man få mange af de svar. Når man ikke har det redskab, som vi har, så bruger man andre redskaber. Jeg mener ikke, at Norge har fundet de vises sten«.

Men uanset om det er samråd eller andre værktøjer, så kan Folketingsmedlemmer jo ikke bede om at få Københavns Politidirektør ind og blive udspurgt?

»Nej, men så kan man jo holde høringer. Jeg har været til høringer, hvor jeg er til stede men ikke er en del af debatten. Eksempelvis om hash-handel, så kommer der folk fra Københavns Politi og tale, så den del kan vi jo i dag. Der er bare forskel på det og så parlamentariske høringer, hvor de bliver indkaldt som vidner. Det synes jeg bare er et skråplan. Det er et skråplan og jeg frygter, at det vil tage os et sted hen, der ikke er sundt for vores demokrati. Embedsmændene rådgiver til enhver tid deres minister bedst muligt, hvis ikke de skal gå og tænke over, at de kan blive kaldt ind til høring«.

Men uanset om de skal det eller ej, så vil de altid arbejde for at rådgive deres minister bedst muligt?

»Selvfølgelig vil de det, men hvis jeg sprugte, hvad du sagde for tre år siden den tirsdag, så er det meget få, der vil huske det. Jeg frygter derfor at vi får et opgør med det politiske system i stedet for bare at konstatere, at det er ministeren, der har ansvaret. Så kan man spørge om ting, lægge ting frem, få notater udleveret osv. Men i fremtiden vil det være et dagbogsregime, hvor man som embedsmand må passe på sig selv og skrive ned alt, hvad man har sagt. Og ministeren vil tænker, ’det min departementschef lige har sagt, det må jeg hellere skrive ned, fordi det er en alvorlig sag og jeg må gøre sådan og sådan og sådan’. Men hvad skal det føre med sig, vi har mange redskaber i forvejen«.

Så det er bekymrende, hvis et Folketingsflertal har den holdning?

»Ja, det synes jeg bestemt«.