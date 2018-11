Ombudsmand går ind i sag om somaliske familier Folketingets Ombudsmand beder nu Udlændinge- og Integrationsministeriet om de retlige overvejelser om Udlændingenævnets kritiserede praksis.

Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, går nu ind i sagen om inddragelse af opholdstilladelser for somaliske familier. Konkret beder han Udlændinge- og Integrationsministeriet fortælle ham om de retlige overvejelser, ministeriet gør sig om den nuværende praksis i Udlændingenævnet.

I Dagbladet Information har en række eksperter sået kraftig tvivl om Udlændingenævnets praksis i forhold til at inddrage opholdstilladelser for familiesammenførte somaliere. Nærmere bestemt fordi Udlændingenævnet behandler de sager, der er indbragt for nævnet, uafhængigt af, hvad der behandles af sager andre steder. Udlændingenævnet har med andre ord i flere sager undladt at afvente Flygtningenævnets afgørelse vedrørende asyl, før der træffes afgørelse om inddragelse af opholdstilladelser for familiemedlemmer.



Ombudsmand: Relevant spørgsmål

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen vil endnu ikke forholde sig til, om han er enig i eksperternes kritik.



»Når vi har gjort, som vi har gjort i dag, så er det fordi, det for os er et relevant spørgsmål at få afklaret. Flere meninger har vi ikke, før vi har myndighedernes udlægning«, siger han.





Problemstillingen er en anelse teknisk.

Kort fortalt tager sagen i Information udgangspunkt i en somalisk kvinde, der i 2014 fik asyl i Danmark. Hun fik efterfølgende via familiesammenføring sin mand og sine børn til Danmark. For et års tid siden inddrog Udlændingestyrelsen dog hele familiens opholdstilladelse. Det var så ifølge reglerne Flygtningenævnet, der skulle behandle morens ankesag, mens Udlændingenævnet skulle behandle faren og børnenes ankesag, da de kom hertil som familiesammenførte.



I den pågældende sag har Udlændingenævnet dog været hurtig og givet afslag til faren og børnene – vel at mærke på trods af at eksperter fastslår, at Udlændingenævnet skulle have afventet Flygtningenævnets afgørelse i morens sag, som resten af familiens oprindelige opholdstilladelse var afledt af.

Sekretariatschef hos Udlændingenævnet Michael Lohmann Kjærgaard oplyste forleden til Politiken, at der ikke er tale om en ny praksis.

»Udlændingenævnet behandler som udgangspunkt klagesagerne i den rækkefølge, de modtages i Udlændingenævnet, og klagesagerne behandles uafhængigt af, hvilke sager der behandles vedrørende andre personer af andre myndigheder. Dette har Udlændingenævnet gjort i de snart seks år, Udlændingenævnet har eksisteret«, skrev sekretariatschefen.

Har ikke hørt om problemstillingen før

Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at man overvejer de retlige problemstillinger, og det er dem, ombudsmanden nu beder om at blive delagtiggjort i.

»Jeg har ikke hørt om problemstillingen, før Information og din egen avis begyndte at skrive om det. Og vi synes, at det er relevant at spørge, hvad der er de samlede overvejelser på det her punkt«, forklarer han og tilføjer, at Folketingets Ombudsmand ifølge Udlændingeloven ikke kan behandle klager over Flygtningenævnet.

»Derimod har vi fuld kompetence i forhold til Udlændingenævnet. Og det spejler sig også af, at det spørgsmål, vi interesserer os for her, er de vurderinger, der foregår i Udlændingenævnet. Og ikke i selve asylbehandlingen i Flygtningenævnet«, siger han.

Han tilføjer dog, at interessen for sagen ikke skyldes en konkret klage:



»Når vi gør det, vi gør i dag, så er det på baggrund af artiklerne i din egen avis og Information«.