Politiet skal hjælpe ofre for digitale sexkrænkelser bedre Ofre for digitale krænkelser skal have bedre hjælp fra politiet til at få fjernet krænkende billeder og videoer på nettet. Derfor er der sendt en ny vejledning ud, der gør det klart, hvordan politiet skal håndtere sager om digitale sexkrænkelser.

Ofre for digitale sexkrænkelser skal fremover have bedre hjælp fra politiet. Torsdag blev der udsendt en revideret vejledning til alle landets politikredse, der klarlægger, hvordan de skal håndtere sager om digitale sexkrænkelser.

»Det er svært for mig at udstede nogen garantier, der kan ske menneskelige fejl i alle organisationer. Men vi prøver nu at blive bedre til at behandle denne her type sager«, siger politiinspektør Claus Birkelyng, der er centerchef for National Cyber Crime Center (NC3), som har udsendt vejledningen

Gennem længere tid har Politiken beskrevet, hvordan ofre, som har fået delt seksuelle billeder og videoer på internettet, har oplevet ikke at få den nødvendige hjælp fra politiet til at få fjernet det krænkende materiale.

Men fremover skal politiet være mere behjælpelige med at kontakte udbyderne med henblik på at få det krænkende indhold slettet.

»Men det er vigtigt at understrege, at vi ingen garantier kan stille«, siger Claus Birkelyng og forklarer, at dansk politi ikke kan pålægge udenlandske hjemmesider eller sociale platforme at fjerne materialet.

Ofret skal støttes

Hos Børns Vilkår bliver den nye vejledning modtaget med glæde.

»Det er rigtig godt, at politiet påtager sig ansvaret. Det er dem, der skal efterforske, det er dem, der skal sørge for at få fjernet materialet fra internettet. Så er vi også sikre på, at beviserne bliver sikret på den rigtige måde, så de kan bruges i den eventuelle efterfølgende straffesag«, siger Ingrid Hartelius Dall, der er seniorrådgiver hos Børns Vilkår.

I den nye vejledning står der også, at når der anmeldes en sag om digital sexkrænkelse, skal ofret tildeles en kontaktperson, som skal støtte ofret gennem hele forløbet.

»Sammen med den forurettede skal kontaktpersonen finde ud af, hvor materialet ligger. Og sammen med nogle it-kyndige i politikredsen skal kontaktpersonen have sikret beviserne og iværksat en anmodning til det medie, hvor det ligger på, om at sætte en sletteproces i gang, så spredningen kan stoppes så hurtigt som muligt«, siger Claus Birkelyng.

En kontaktperson kan ifølge Børns Vilkår være en stor hjælp for både ofret selv og i mange tilfælde også for forældrene, da det fjerner en del af ansvaret for at have det koordinerende overblik.

»Det har man ikke overskud til i den situation. Det er rigtigt vigtigt, for det betyder også, at forældrene kan koncentrer sig om at være forældre og hjælpe og støtte deres barn og ikke skal være efterforskere og have kontakt med internetudbydere og alt muligt andet«, siger Ingrid Hartelius Dall.

Hun påpeger, at hun endnu ikke har set selve vejledningen og derfor ikke kender til detaljerne i den, men at det »helt klart er et skridt i den rigtige retning«.

Der bliver også hjælp at hente for politiet selv, der fremover kan ringe til en helpdesk i NC3. Den vil være bemandet med folk, der har særlig viden om, eksempelvis hvordan man får slettet materialet, og hvordan man får sikret beviserne.