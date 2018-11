Stor hashsag: Anklager erkender sig skyldig i tjenestemisbrug og falsk forklaring Anklager Trine Sorgenfri indrømmer at have forsøgt at påvirke vidners forklaring i sag om organiseret salg af hash på Christiania.

Tidligere anklager Trine Sorgenfri har ved Retten på Frederiksberg fredag erkendt sig skyldig i tjenestemisbrug og for at medvirke til falsk forklaring.

Det er en tydelig påvirket tiltalt, der med røde øjne gennem sin forsvarer punkt for punkt erklærer sig skyldig i samtlige fem punkter i anklageskriftet. Læs også: Anklageskrift i hash-sag: Senioranklager skal straffes for at lyve i retten Tilståelsen er faldet ved retsmødets begyndelse, hvor anklager Torben Thygesen har læst sagens anklageskrift op. Trine Sorgenfri er anklaget for at have forsøgt at påvirke en række politiagenters forklaring i retten i det såkaldte Nordlys-kompleks om organiseret salg af hash på Christiania. Læs også: Slagsmål i landsretten om anklagers opsigtsvækkende mail til politividner Sagen bliver fra tilhørerpladserne overværet af nogle af de tiltalte i den sag ved Østre Landsret, som strandede, da Trine Sorgenfri blev taget af sagen tilbage i oktober 2016. Opdateres.