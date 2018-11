Taxachauffør jagtede Bendtner: »Jeg skal slå ham« Fodboldspilleren Nicklas Bendtner og hans kæreste forlod taxa uden at betale. Det resulterede i vold.

En videooptagelse afspillet i Københavns Byret dokumenterer, hvordan en taxachauffør en nat i september træder ud af sin bil og kaster en genstand efter fodboldspilleren Nicklas Bendtner og hans kæreste.

Herefter skridter Bendtner ud på kørebanen og slår chaufføren direkte i ansigtet. Det fremgår ikke tydeligt, hvorvidt Bendtner efterfølgende sparker den liggende chauffør, sådan som anklagemyndigheden hævder.

Få minutter inden voldsepisoden havde den 30-årige Rosenborg-angriber og kæresten sat sig ind på bagsædet af chaufførens bil i det indre København.

Parret havde været i byen, og på optagelsen kan man høre, hvordan de skændes. Særligt fodboldspillerens kæreste, Philine Roepstorff, fremstår beruset.

»Det var sådan noget blå mandags-stiv. De sejlede«, siger taxachaufføren, da han fredag afgiver forklaring i Københavns Byret.

»Jeg skal slå ham. Jeg sværger ved min mors grav«

Lyden på optagelsen fra taxaen er meget dårlig. Men på et tidspunkt opstår der en diskussion mellem parret og chaufføren.

Tilsyneladende er de utilfredse med hans kørsel, og det ender med, at de forlader vognen uden at betale.

»Fucking luder«, råber chaufføren flere gange, inden han vender bilen for at forfølge sine kunder.

I sekunderne herefter har han en kollega i røret, og det er tydeligt at høre, at han er rasende.

»Jeg skal slå ham. Jeg sværger ved min mors grav«, siger den 31-årige chauffør blandt andet i samtalen.

Da han ved Nationalbanken når op på siden af parret, griber han en genstand og stiger ud af bilen. I fredagens retsmøde fortæller han, at det var en tom sodavandsdåse.

»Jeg ville bare have mine penge og komme videre i teksten. Der bliver råbt neger eller sorte svin, og jeg siger 'hvad så din luder'. Så går jeg ud og kaster dåsen i ren afmagt og frustration«, siger han og påpeger, at dåsen ramte i »ankelhøjde« et stykke fra parret.

Slog chaufføren i ansigtet

Selve voldsepisoden husker han ikke meget fra. Men optagelsen viser, at Bendtner og kæresten herefter tager adskillige skridt hen mod chaufføren, og at fodboldspilleren uden tøven hamrer næven i ansigtet på sin modstander.

»De kommer farende hen imod mig. Så går jeg ud som et lys«, siger chaufføren.

Den tidligere landsholdsspiller er tiltalt for at have slået chaufføren og for efterfølgende at have sparket ham i ansigtet, så han fik dobbelt kæbebrud. Chaufføren er tiltalt for forsøg på vold.

Bendtner erkender at have slået, men ifølge ham skete det i selvforsvar. Samtidig nægter han kategorisk påstanden om, at han skal have sparket den liggende chauffør i hovedet.

ritzau