Syv fra kriminelt netværk dømt i sag om 36 kilo kokain

Det er endt med lange fængselsstraffe til syv mænd i en stor narkosag om kokain.

Fredag har Retten i Glostrup afsagt dom i sagen, hvor et kriminelt netværk er dømt for indsmugling, opbevaring og delvis videreoverdragelse af 36 kilo kokain. Den hårdeste straf i sagen lyder på mere end 12 års fængsel.

Retten slår fast, at der var tale om et kriminelt netværk, som bestod af en kurer, der hentede kokain i Holland, en bagmand, en pengemand, en distributør, en lagermand og to bude, der leverede stofferne til køberne i Jylland og på Amager.

Politi fik tip om kokain

Sagen begyndte at rulle, da politiet i begyndelsen af 2017 fik et tip om, at en nu 30-årig mand fra Brøndby Strand solgte store mængder kokain.

Politiet brugte herefter overvågning og telefonaflytning, og i slutningen af juni samme år blev fem mænd anholdt.

En 45-årig mand fra Sydsjælland havde netop været i Holland, og han havde knap 13 kilo kokain i to tasker. Fire mænd ventede på den 45-årige kurer i en lejlighed.

De flygtede, da de anede uråd, men blev anholdt af politiet.

Senere blev de to bude i sagen anholdt.

Bagmand får 12 års fængsel

Bagmanden i sagen straffes hårdest. Han får 12 år og syv måneders fængsel, hvoraf der indgår en retsstraf på syv måneders fængsel, som han har fra en tidligere dom.

Distributøren i sagen, en 27-årig mand fra Vallensbæk, der havde ansvar for videresalg, idømmes 12 års fængsel.

Pengemanden får ni år og seks måneders fængsel, hvoraf der er taget højde for, at han har en retsstraf på seks måneder fra en tidligere dom.

Kureren, der havde en mindre rolle i netværket, får ti års fængsel, mens lagermanden får otte års fængsel. De to bude er idømt seks års fængsel, da de videresolgte lidt mere end to kilo kokain.

Seks af de dømte i sagen valgte at anke på stedet, mens en vil tænke over, om han vil anke. Han har to uger.

Retten oplyser, at der er navneforbud i sagen, og derfor må identiteten på de dømte ikke offentliggøres.

ritzau