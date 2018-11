Bendtner anker 50 dages fængsel for vold på stedet Nicklas Bendtner blev idømt 50 dage fængsel for vold mod en 31-årig taxachauffør ved Københavns Byret.

Kort efter klokken 9 ankom Nicklas Bendtner til retsbygningen på Nytorv i København i går.

Med godt med voks i det strittende hår og et ternet, gråmeleret jakkesæt trådte den 30-årige fodboldspiller Nicklas Bendtner over de gamle brosten og ind gennem porten til byretten i København.

Titlen som fodboldstjerne var nu skiftet ud med titlen ’tiltalt’, da Nicklas Bendtner spankulerede ind i retssalen og satte sig tilbagelænet på sin plads. Tiltalt for vold efter straffelovens paragraf 244 for bl.a. at have slået og sparket en taxachauffør i hovedet natten til søndag 9. september i indre by i København.

Kun to pladser derfra sad den 31-årige taxichauffør fra DanTaxi, som er blevet beskyttet af navneforbud. Taxichaufføren, der ifølge anklageskriftet havde pådraget sig »flere buler og rifter i ansigtet samt et operationskrævende kæbebrud«, sad i retten tiltalt for blandt andet forsøg på at udøve vold ved at kaste »en ukendt genstand« efter Nicklas Bendtner og fodboldspillerens kæreste, Philine Roepstorff, uden at ramme.

Frem til i går nægtede begge sig skyldige i anklagerne, men fodboldspilleren erkendte i retten, at han havde slået chaufføren med en knyttet hånd i ansigtet. Han afviste dog stadig at have sparket den 31-årige mand.

Videoer viste konflikten

De to parter i sagen havde tidligere udlagt to forskellige versioner af hændelsesforløbet. Men offentligheden og retten kom nærmere en sandhed, efter at tre videoer fra henholdsvis taxaen og overvågningsvideo uden for Nationalbanken blev afspillet i retten.

Videoen starter med, at Bendtner og kæresten sætter sig ind på bagsædet af en taxa på Kongens Nytorv, hvorefter der hurtigt opstod en konflikt mellem chaufføren og passagererne.

»Vi skal ligeud«, råbte Nicklas Bendtner efter chaufføren, der på Bendtners opfordring lige var drejet til venstre.

Det resulterede i, at parret hoppede ud af bilen uden at betale regningen på 52 kroner. Og så gik der ikke længe, før situationen eskalerede, forklarede den 31-årige chauffør, kort efter at han placerede sig i vidneskranken og begyndte at vippe uroligt med benene.

»Jeg ville have mine penge«, sagde han med lav stemme, da han af anklageren blev spurgt om, hvorfor han kørte efter parret.

Skældsord frem og tilbage fra chaufføren i taxaen og fra Bendtner og kæresten på fortovet ender i et angreb af Nicklas Bendtner, viser videoen og senere chaufførens forklaring.

Følte sig truet

Nicklas Bendtner var rolig og fattet, da det blev hans tur til at afgive forklaring bag vidneskranken. På forreste række i salens tilskuerstole sad hans mor og bror ved siden af et væld af journalister, der tastede løs på deres medbragte computere. Moderen havde flere gange rystet på hovedet under både chaufførens forklaring og under videofremvisningerne. Broderen sad i stedet foroverbøjet med et alvorligt ansigtsudtryk og ventede med spænding på storebroderens forklaring.

»Jeg følte mig selvfølgelig truet. Det er ikke normalt for mig, at folk kører efter mig og råber skældsord«, sagde Nicklas Bendtner med store armbevægelser, da han skulle vise, hvor langt fra ham den ukendte genstand, som chaufføren kastede, var.

Frokostpausen, som var Bendtners første møde med offentligheden efter at være lukket inde i en tætpakket sal, skulle blive med en mand iført en grå langhåret pelsjakke med en megafon.

»Bendtner, skift til FCK!«, råbte han, inden Bendtner fortsatte ind i den nærliggende 7-Eleven efter en sandwich.

De mange turister og danskere på Strøget farede til, mens de filmede og tog billeder af Bendtner, som ikke helt havde mistet sin stjernestatus.

Dommen afsagt efter 7 timer

Tilbage i salen var smilet stort på læberne hos Nicklas Bendtner, indtil anklageren et par timer efter gennemgik sin procedure og gav sit bud på straf for fodboldspillerne.

Ned i stolen sank han. Med albuerne på skødet og blikket ned i jorden hørte han med, da anklagerne anbefalede retten at give ham 3 måneders fængsel med skærpende omstændigheder. Ikke just et moment for glæde hos Bendtner.