Politilederforeningen om anmeldelsen af drabschef: Der må større opmærksomhed om tavshedspligten Anmeldelsen af drabschef Jens Møller Jensen er den tredje aktuelle sag, hvor en politiansat er under anklage for at have brudt sin tavshedspligt. Det giver anledning til refleksion i politiledernes fagforening.

Det begynder at hobe sig op med sager, hvor nuværende og tidligere politiansatte anklages for at bryde deres tavshedspligt.

»Man skal være både blind og døv for ikke at have konstateret, at der er kommet flere af disse sager«, siger Michael Agerbæk, der er formand for Politilederforeningen, som er fagforening for ledere i politiet.

Senest er netop en leder i politiet blevet anmeldt. Lørdag kom det frem, at politiledelsen har anmeldt drabschef Jens Møller Jensen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for muligt brud på sin tavshedspligt. Årsagen er Jens Møller Jensens erindringsbog ’Opklaret - drabchefens erindringer’, der udkom i sidste uge.

Anmeldelsen af Jens Møller Jensen kommer, mens den tidligere PET-chef Jakob Scharf er tiltalt for at være gået for langt i sin bog ’Syv år for PET’. Dertil blev kriminalassistent Finn Månsson i sidste måned meldt til DUP for at have skrevet en længere artikel om efterforskningen af et terrorplot i 2010.

To mulige årsager

At der kommer så mange sager nu kan have to årsager, mener politiledernes formand:

»Det første er, at der kan være kommet større interesse for at skrive om sine erfaringer. Det andet kan være en usikkerhed om, hvor grænsen for tavshedspligten går henne«, siger Michael Agerbæk.

Tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen har sagt om anmeldelsen af Jens Møller Jensen, at det nu er svært at sige sig fri fra tanken om, at systemet forsøger at give politiansatte mundkurv på.

Agerbæk understreger, at hans egen mening om sagerne er ligegyldig, da retssystemet er ved at vurdere dem. Men det er værd at hæfte sig ved, at de alle handler om mulige brud på tavshedspligten:

»Det viser, at man skal skærpe opmærksomheden om, hvor snitfladerne går med hensyn til tavshedspligten. Antallet af sager giver anledning til refleksion«, siger Michael Agerbæk.