Slumlejr ryster chauffører: Filippinske Beier-chauffører i Polen anede intet om Padborg-forhold Slumlejr og arbejdsforholdene for lastbilchauffører i Padborg bekymrer ny gruppe filippinske chauffører, som er på vej til Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.

Forfærdede, forvirrede og bekymrede.

Sådan har en flok filippinske lastbilchauffører i Polen det, efter at de har hørt, hvordan landsmænd har beskrevet forholdene som chauffører for den omstridte, danske vognmandsselskab Kurt Beier. Og efter at chaufførerne i Polen har set, hvordan deres kolleger har boet i en slumlejr i Padborg i Sønderjylland.

Fagbladet 3F har været i Polen og har vist billeder og videooptagelser for filippinske chauffører, som lige nu venter på at komme til Danmark for at arbejde for Kurt Beier Transport. Det drejer sig om mindst 38 filippinske lastbilchauffører, hvoraf mange tidligere har arbejdet som chauffører i Saudi-Arabien.

»Vi er totalt chokerede over forholdene i Danmark. Vi anede intet om det«, siger en af de filippinske chauffører, som ønsker at være anonym, fordi han ellers er bange for at blive fyret.

Dagen efter Fagbladet 3F’s afsløring af forholdene for 22 filippinske og fire srilankanske lastbilchauffører hos vognmandsselskabet Kurt Beier blev slumlejren i Sønderjylland fjernet. Politiet og Center mod Menneskehandel undersøger nu, om de 26 udenlandske chauffører er blevet udsat for menneskehandel til tvangsarbejde hos vognmanden.

Afsløringerne har ført til, at seks firmaer har droppet samarbejdet med Kurt Beier Transport A/S. Heriblandt mejergiganten Arla, den internationale butikskæde Jysk og Danmarks største transportvirksomhed, DSV.

Men det har Kurt Beier Transports polske datterselskab ikke oplyst de filippinske lastbilchauffører om.

»Vi har ikke hørt noget fra firmaet, efter forholdene for de filippinske chauffører i Danmark kom frem. Vi bliver i huset, indtil vi får noget at vide«, siger en af de filippinske chauffører anonymt.

»Vi er forvirrede. Vi er bange for at miste jobbet«, siger en anden chauffør anonymt.

De 38 filippinske lastbilchauffører er indkvarteret i tre huse i Koszalin i det nordlige Polen, mens de venter på at få en polsk arbejdstilladelse, så de kan arbejde i hele EU.

På trods af forholdene for deres landsmænd i Danmark, ønsker de filippinske chauffører i Polen fortsat at arbejde for vognmandsvirksomheden Kurt Beier.

»Vores familier i Filippinerne forventer, at vi sender penge hjem. Vi fortæller ikke vores familier, hvad situationen er. Vi vil ikke gøre dem bekymrede. De vil måske blive chokeret«, siger en chauffør anonymt.

»Vi kan ikke tage tilbage til Filippinerne uden penge. Vi er taget hertil for at skabe en bedre fremtid for vores børn«, tilføjer en anden chauffør anonymt.