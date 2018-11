S-togstrafikken i Storkøbenhavn hårdt ramt her til morgen Fagligt møde blandt lokomotivførerne i S-togene betyder, at morgentrafikken i København er hårdt ramt.

Det kan blive vanskeligt at komme på arbejde til tiden i dag for de mange, der pendler til København mandag morgen.

Den kollektive morgentrafik i Storkøbenhavn rammes af, at lokomotivførere i S-togene går til fagligt møde klokken 07.00 i forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny lokalaftale.

Lokomotivførerne er utilfredse med de modkrav, de er blevet mødt med. DSB betegner det som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Hos DSB har informationschef Tony Bispeskov endnu ikke et fuldstændigt overblik over, hvor omfattende togdriften er ramt.

»Driften er meget uregelmæssig, og derfor er det vigtigt for vores kunder, at de holder øje med vores hjemmeside og rejseplanen.dk«.

»Vi vil opdatere begge dele, når vi bliver klogere på, hvad der foregår«, siger han.

Lige nu er beskeden på DSB's hjemmeside, at S-togene holder stille mange steder. 350.000 personer bruger ifølge DSB hver dag S-toget.

Mandagens arbejdsnedlæggelse kommer, efter at DSB og Dansk Jernbaneforbund 31. oktober afbrød forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale.

Lokomotivførerne er blandt andet sure over, at DSB har lagt op til at skære antallet af tillidsrepræsentanter fra 99 til 29.

Det skrev fagforeningen Dansk Jernbaneforbund på sin hjemmeside i slutningen af sidste uge.

Lokomotivførerne er i den forbindelse utilfredse med, at DSB 1. november valgte at fratage alle tillidsrepræsentanter deres hverv.

Dansk Jernbaneforbund mener, at DSB vil forringe medarbejdernes indflydelse.

Det handler blandt andet om, i hvor høj grad de tillidsvalgte skal inddrages i planlægning af det daglige arbejde og ferieplanlægning.

»DSB ønsker grundlæggende en ny virksomhedskultur, hvor medarbejderne ikke længere tages med på råd, men i langt højere grad blot handler efter diktat«, skrev Dansk Jernbaneforbund fredag på sin hjemmeside.

ritzau