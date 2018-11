Kaos i S-togene her til morgen: »Jeg kommer ikke til at kunne nå det. Det løb er kørt« S-togene i Storkøbenhavn var her til morgen ramt af massive aflysninger og forsinkelser. Passagererne kommer for sent på arbejde. Togene er så småt begyndt at køre igen.

Der lyder et kæmpe suk inde fra S-toget.

Toget holder helt stille på Sjælør Station. Det har det gjort i syv minutter nu.

Den eneste information, der er blevet givet, er, at toget holder stille, men at der lyder en melding fra lokomotivføreren, så snart det kører igen.

Klokken er halv otte, og myldretiden er i gang. Passagererne venter tålmodigt. Det er jo ikke noget nyt, at der sker forsinkelser i morgentimerne.



Ingen ved, hvad der sker. Nogle taler om sporarbejde, andre taler om signalfejl.

Ingen har ret.

»Vi kører desværre ikke længere på grund af lokomotivførernes strejke. Jeg vil råde alle passagerer til at finde en busrute til arbejde. God dag«, lyder det i højtaleranlægget fra lokomotivføreren forrest i toget.

»For helvede« og »fuck«, lyder det fra flere af passagererne, som hurtigt samler deres ejendele op fra gulvet og hastigt løber ud på perronen.

Med en taske i den ene hånd og en telefon til øret i den anden presser de mange folk fra toget på for at komme forrest og hurtigt igennem menneskemyldret.

»Ja, så gik den ikke længere«, siger en lyshåret dame i telefonen til sin arbejdsgiver.

Hun henviser til, at lokomotivførere i S-togene tidligere til morgen gik til fagligt møde i forbindelse med igangværende forhandlinger om en ny lokalaftale.

Lokomotivførerne er utilfredse med de modkrav, de er blevet mødt med, og det betyder for de mange pendlere, at s-togs trafikken nu er lammet i store dele af hovedstadsområdet.

DSB betegner det som en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.



Jeg kommer ikke til at kunne nå det. Det løb er kørt. Jeg så det i nyhederne i morges, at lokomotivførerne var gået til fagligt møde. Så jeg hoppede hurtigt i bad, for jeg troede, at jeg kunne nå det. Men det er nu et faktum, at det kan jeg ikke Patrick Mathiessen, pendler fra Valby til Helsinge i Nordsjælland

»Aflyst. Aflyst. Aflyst«

Alternative ruter til arbejde bliver taget i brug af de ramte pendlere, der haster rundt for at nå på arbejde til tiden.

Busstoppestederne er fyldt til randen, og flere er trådt ud på vejbanen for at få plads til at vente på bussen ved Hovedbanegården i København.

Der danner sig også en næsten ti meter lang kø foran taxaholdepladsen ved Bernstorffsgade. De forreste har stået her i over et kvarter, og der er ingen taxaer i horisonten.

Langt tilbage i køen står Sille Ehlers Hesse, som tog hjemmefra for over en time siden. Hun skulle være mødt ind på arbejde nu, men har stadig en lang tur i vente.

Foto: Jens Dresling Sille Ehlers Hesse venter på en taxa.

Sille Ehlers Hesse venter på en taxa. Foto: Jens Dresling

»Det er så skidt, at det her sker. De kunne ikke have valgt et dårligere tidspunkt med en mandag morgen. Selvfølgelig skal lokomotivførerne have ordentlige vilkår, men der har bare været helt vildt dårlig information. Ingen fik noget at vide i toget, og ingen vidste noget«, siger Sille Ehlers Hesse, mens hun venter på en taxa til Industrikvarteret i Glosttrup.

De, der er så heldige at presse sig ind i en bus, står som sild i en tønde, mens andre venter forgæves på grund af pladsmangel.

Armene ryger i vejret i frustration over at skulle vente på den næste bus i trafikkaosset.

I den store hal inde på Hovedbanegården står en flok foran informationsskærmene.

»Aflyst. Aflyst. Aflyst«, står der ved alle S-togs-forbindelserne.

Og et par sekunder efter at have stået på rulletrapperne ned mod s-togs sporerne møder passagererne også en sætning, som flere ikke håber at møde.

»Medtager ikke passagerer«, står der.