Professor om udlevering af Britta Nielsen til Danmark: »Hvis hun er hjemme på fredag, så er det nærmest en verdensrekord i udleveringssager«

Tidligt mandag morgen blev den 64-årige Britta Nielsen, der er mistænkt for at stå bag millionsvindel i Socialstyrelsen, anholdt i bydelen Sandton i det nordlige Johannesburg.

Ifølge hendes sydafrikanske advokat, Gerhard Landman, ønsker den 64-årige at blive udleveret til Danmark, og »billetten er booket« på fredag, siger han til Berlingske.

Det vil være meget usædvanligt, hvis Britta Nielsen sætter foden på dansk jord allerede inden ugen er omme, vurderer professor i international ret, Henning Fuglsang Sørensen fra Syddansk Universitet.

»Hvis hun er hjemme på fredag, så er det nærmest en verdensrekord i udleveringssager«, siger han.

Han peger dog på, at det i teorien er muligt.

»Hvis bevismaterialet fra SØIK (også kaldet Bagmandspolitiet, red.) er i Sydafrika, så det hele er klappet og klart, så kan der i teorien tages beslutning om at udlevere hende på torsdag«, siger han, men understreger:

»Der må dog ikke være nogen uklarheder i noget af alt det materiale, som SØIK har sendt derned. Derudover skal den sydafrikanske dommer komme frem til, at Britta Nielsens rolle i sagen er lige så åbenlys, som dansk politi mener«.

»Hvis der er en detalje, som ikke er klar på torsdag, som gør dommeren i tvivl om noget, så bliver Britta Nielsen bare siddende i fængslet, og så sætter man tid af til et nyt retsmøde. Så hun kan nemt komme til at sidde i fængsel i halve og hele måneder«, tilføjer professoren.

14 dage i gennemsnit for sager i EU

Der går i gennemsnit 14 dage i sager inden for EU, fra folk bliver anholdt og som gerne vil udleveres, til de sætter foden på dansk jord, forklarer Henning Fuglsang Sørensen til sammenligning.

»Og i den slags sager er der skåret den bureaukratiske procedure væk, hvor selve udleveringsanmodningen skal gå gennem de diplomatiske kanaler fra Justitsministeriet til Udenrigsministeriet, til den sydafrikanske ambassade og hjem til de sydafrikanske myndigheder«, siger han.

»Det er ikke sådan, at SØIK bare lige kan sende en e-mail til Sydafrika«, siger han.

»Mit konservative bud er, at der går mere end 14 dage, før hun sætter foden på dansk jord«, siger professoren.

En anden mistænkt i sagen er en mand, som er sigtet for hæleri af særlig alvorlig beskaffenhed. Han blev anholdt i tirsdags i lufthavnen i Johannesburg, da han var ved at forlade landet, og sidder nu varetægtsfængslet. Han ønsker også ifølge Ekstra Bladet, som har talt med manden, at blive udleveret til Danmark.



»For den anden mistænkte er det samme tidshorisont«, vurderer Henning Fuglsang Sørensen.

»Jeg kan forstå, at han også gerne vil tilbage til Danmark. Men der kan også risikere at gå måneder.«