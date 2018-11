Britta Nielsens advokat: Hun har opholdt sig i Tyskland indtil for et par dage siden

Den svindelsigtede og nu i Sydafrika fængslede Britta Nielsen har opholdt sig i Tyskland i en stor del af den tid, hun har været eftersøgt af Interpol. Det oplyser Britta Nielsens sydafrikanske advokat Gerhard Landman til Ekstra Bladet.

»Britta har fortalt, at hun kom til Johannesburg for to til tre dage siden. Hun har været i Tyskland indtil for et par dage siden«, siger han.

Britta Nielsen opholdt sig i en lejlighed i et hotelkompleks, da hun blev anholdt tidligt i morges.

Den danske kvinde havde fået farvet sit hår sort og så i øvrigt træt og tynd ud, da hun iført sorte bukser, kondisko og en lyseblå, blomstret trøje blev fremstillet ved byretten Magistrates Court i byen Randburg, der ligger nordvest for Johannesburg.

Hun er nu blevet overført til en arrest på en politistation.

»Hun sidder nu på kvindeafdelingen, og man har taget hendes snørebånd og andet, der vil kunne bruges, hvis hun forsøger at begå selvmord. Der er heller ikke lagen i cellen, men kun en madras«, siger en betjent til Ekstra Bladet.

Britta Nielsens sydafrikanske advokat fortæller, ligeledes til Ekstra Bladet, at hun sammen med en medsigtet, som også er anholdt i sagen, skal en tur i retten igen på torsdag med henblik på udlevering til Danmark.

»Hun har det godt og vil gerne udleveres til Danmark«, siger advokat Gerhard Landman, som håber, at den danske kvinde kan blive udleveret allerede på fredag.



Vishnu Naidoo, der er talsmand for det nationale politi i Sydafrika, oplyste tidligere mandag til DR Nyheder, at politiet ville modsætte sig, at hun fik lov til at blive løsladt mod kaution.