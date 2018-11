Britta Nielsens advokat: Hun ser frem til at komme hjem til Danmark I over seks uger har Britta Nielsen været på flugt fra de danske myndigheder. Nu vil hun udleveres til Danmark. Faktisk har hun den seneste tid gerne ville hjem, siger hendes advokat på dagen, hvor hans klient blev anholdt i Sydafrika.

Den svindelmistænkte Britta Nielsen vil gerne hjem.

Sådan har hun faktisk haft det i den seneste tid og op til, at hun i morges klokken 5.30 dansk tid blev anholdt i en lejlighed i det sydlige Johannesburg.

Det fortæller hendes advokat i Danmark, Nima Nabipour.

»Hun vil gerne hjem til Danmark. Det har hun gerne villet de sidste dage - altså også før anholdelsen«, siger han.

Hvorfor Britta Nielsen så ikke har meldt sig selv, skyldes ifølge hendes forsvarer, at der var »nogle praktiske forhold« med politi og anklagemyndighed, som først skulle på plads. Konkret havde Nima Nabipour og hans klient efterlyst »en handleplan«, som endnu ikke var på plads. Angiveligt var det derfor, at den internationalt efterlyste Britta Nielsen indtil det sidste har nægtet at fortælle, hvor hun gemte sig.

»Vi ville rigtig gerne have haft en handleplan for, hvordan man får min klient ud af Sydafrika og til Danmark. Derfor ville man lige ville afvente og se, hvordan dansk politi forholdt sig til det spørgsmål, og om det var noget, de kunne bidrage med. Vi var fortsat i dialog, men så skete anholdelsen her til morgen. På det tidspunkt arbejdede vi stadig på handleplanen«, mener Nima Nabipour.

»Så nu må vi tage det den vej, det går nu«, konstaterer advokaten.

Vil gerne udleveres

Britta Nielsen mistænkes for at have svindlet med 111 millioner kroner. Hun er sigtet for at have stjålet pengene fra satspuljemidlerne, som hun havde adgang til, mens hun var ansat i Socialstyrelsen.

Britta nåede at være på flugt i seks uger, inden hun blev anholdt. I dag er blev hun stillet for en dommer i Sydafrika til et restmøde, som en række danske journalister rapporterede fra. Blandt andet Ekstra Bladet var til stede. Til avisen bekræftede Britta Nielsens advokat i Sydafrika, Gerhard Landman, hvad hendes danske forsvarer fortæller:

At den 64-årige kvinde vil hjem, og at hun derfor ønsker at blive udleveret til Danmark.

Nima Nabipour siger til Politiken, at han håber, at det kan ske »hurtigst muligt«.

»Meget gerne inden for et par dage eller en uges tid«, siger Britta Nielsens danske forsvarer, der dog mener, at processen nu er blevet vanskeligere i kraft af, at Britta Nielsen er blevet anholdt og sidder i øjeblikket sidder i en arrest.

»Jeg tænker, at det for processen ville have været mere hensigtsmæssigt, hvis man havde haft en handleplan på plads. Det havde været mere optimalt, hvis dansk politi havde fået hende hjem uden om sydafrikansk fængsel. Man kunne eksempelvis have gjort det sådan, at sydafrikansk politi kortvarigt havde anholdt hende og udleveret hende til dansk politi i lufthaven, og derfra var hun så kommet hjem. Men det lykkedes ikke«, siger han.

Har det »okay«

Politiinspektør Thomas Anderskov Riis, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, har til Politiken berettet, at morgenens anholdelse - så vidt han er orienteret - foregik »ganske stille og roligt«.

»Der blev banket på døren, og den blev åbnet. Som sagt, det foregik helt stille og roligt«, sagde Thomas Anderskov Riis i formiddags.

Nima Nabipour fortæller, at Britta Nielsen »efter omstændighederne har det okay«.



»Hun var indstillet på, at hun ville blive anholdt«, vurderer forsvarsadvokaten.

»Jeg tror ikke, at der er nogen, der har det godt med at være efterlyst i så lang tid. Men da hun blev anholdt, var hun allerede indstillet på at komme hjem, og hun så frem til at komme hjem til Danmark for sammen med mig at drøfte sagen og eventuelt tage til politiet og stå foran en dommer og afgive sin version«, tilføjer Nima Nabipour.