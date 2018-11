Erhvervsuddannelser går fri af besparelser fra næste år Sparekravet på 2 procent for erhvervsuddannelser bliver fjernet fra næste år. Det har regeringen aftalt med DF i forhandlingerne om finansloven. Det baner vej for ændringer på erhvervsuddannelserne.

Fremtidens murere, blikkenslagere og andre faglærte slipper for besparelser på deres uddannelser næste år. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt i forhandlingerne om næste års finanslov. Dermed er den største knast, der er i vejen for et bredt flertal for ændringer i måden faglærte uddannes på, høvlet væk.

Der kom gang i Twitter tidligt mandag eftermiddag, da finansminister Kristian Jensen (V) meddelte, at grønthøsteren, der hvert år klipper 2 procent af alle uddannelsers budgetter, skal køre uden om erhvervsuddannelserne. Aftalen betyder, at 1,3 milliarder kroner bliver på erhvervsskolerne de næste 3 år. Ifølge finansministeren sløjfes sparekravet for at understøtte målene om, at flere skal søge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) var hurtigt ude på Twitter og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

»Nu har vi forhåbentlig forudsætningerne for at lande en bred aftale, sådan som sektoren efterspørger. Derfor ser jeg frem til at fortsætte forhandlingerne i EUD-aftalekredsen«, skriver hun.





Erhvervsrettet 10. klasse

Regeringen fremlagde i september udspillet ’Fra folkeskole til faglært’, som skal få flere unge mennesker til at søge mod et faglært job. Her foreslår regeringen blandt andet, at 10. klasse i skolen erhvervsrettes, og at uddannelserne ændres. Udspillet har som mål at skabe et attraktivt ungdomsmiljø på erhvervsuddannelserne og give mere tid til fordybelse og afklaring under uddannelsen. Der er afsat 2 milliarder kroner fordelt på 4 år til udspillets initiativer.

Kravet fra oppositionen har, siden udspillet blev fremlagt, været, at omprioriteringsbidraget skulle ud af ligningen, hvis der skal laves en aftale om regeringens udspil.

»Vi har fra starten sagt, at vi ikke ville lave årlige besparelser med den ene hånd og store ændringer med den anden hånd«, siger Socialdemokratiets erhvervsuddannelsesordfører, Mattias Tesfaye.

»Derfor har forhandlingerne været ramt af omprioriteringsbidraget. Når det er væk, håber jeg, at vi nu kan komme i gang og finde en løsning«, siger han og glæder sig over, at erhvervsuddannelserne får bedre vilkår fra næste år.

»Alle bliver socialdemokrater, når vi nærmer os valget«, siger han og griner.

»Vi har villet afskaffe besparelsen i årevis og har hørt repræsentanter for regeringen sige igen og igen, at velfærdsstaten sagtens kan gøre længere på literen. Men bedre sent end aldrig«, siger han.

Roser med torne

Regeringen og DF har også fundet penge til at finansiere flere punkter fra regeringens udspil. Det drejer sig om udvidelse af målgruppen til uddannelsernes grundforløb, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag i folkeskolen, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne og kommunale målsætninger. Det indgår i de forhandlingerne om udspillet, hvor der også vil være mulighed for, at man bliver enig om flere nye aktiviteter.

»De aktiviteter spiller en meget stor rolle, når vi skal tiltrække flere til erhvervsuddannelserne, og de har stået øverst på vores ønskeseddel, siden udspillet kom. I de fortsatte forhandlinger håber vi, at man kan blive enig om og finde finansiering til mest muligt af resten af udspillet. Skal vi prioritere, står styrkelse af valgfag i 7.-9. klasse, og at alle erhvervsuddannede får adgang til de gymnasiale suppleringskurser, øverst«, siger Lars Kunov, der er direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.