Dagen, hvor Britta Nielsen blev anholdt

Tidslinje

Jagten





26. september: Bortvist

Anna Britta Troelsgaard Nielsen bliver skriftligt bortvist fra sin arbejdsplads i Socialstyrelsens tilskudsadministration på grund af mistanke om, at hun i kraft af sin stilling har svindlet for et trecifret millionbeløb fra satspuljemidlerne. To dage inden er hun blevet meldt for det selvsamme hos Fyns Politi. Ingen har dog set hende siden medio august, hvor hun meldte sig syg fra arbejde.

9. oktober: Sagen bliver offentlig

Offentligheden hører første gang om svindelsagen, da børne- og socialminister Mai Mercado (K) på et pressemøde fortæller, at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen har svindlet 111 millioner kroner ud af satspuljen og ned i egen lomme. Britta Nielsen er efterlyst via Interpol, som betyder, at sydafrikanske myndigheder er opfordret til at finde og anholde hende, så hun kan udleveres og retsforfølges i Danmark.

12. oktober: Tre mere sigtes

Anklagemyndigheden bekræfter, at to kvinder er sigtet i svindelsagen for hæleri. Dagen efter sigtes også en ung mand i sagen for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

18. oktober: Fejl i år 2000

I et dokument fra Børne- og Socialministeriet står, at der tilbage i 2000 blev konstateret flere fejl i tilskudsadministrationen, som udløste en påtale til Britta Nielsen. Undersøgelsen af svindelsagen, som hidtil har omfattet perioden 2002 til 26. september 2018, udvises. Kammeradvokaten vil se på på perioden helt tilbage til år 2000.

30. oktober: Et praj i 2012

Bagmandspolitiet erkender, at man i 2012 fik en underretning fra politiet om, at Britta Nielsen skulle have overført i alt omkring 5 millioner kroner fra det daværende Social- og Integrationsministeriet til sin private bankkonto og et hestestutteri, hun ejede. Det blev ikke efterforsket af politiet, men kun sendt til Skat som sag om mulig skatteunddragelse.

1. november: Sigtet anholdes

Den unge, sigtede mand i svindelsagen bliver anholdt i lufthavnen i Johannesburg. Han er mistænkt for at have hjulpet Britta Nielsen med at bruge nogle af pengene. Han nægter sig skyldig og sidder varetægtsfængslet i Sydafrika.

5. november: Fanget!

Britta Nielsen bliver anholdt omkring klokken 5.30 (dansk tid - 6.30 lokal tid) om morgenen i en lejlighed i Johannesburg i Sydafrika.

Vis mere