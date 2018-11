Nyt kaos rammer S-togene Lokomotivførerne gik igen til fagligt møde klokken 14, men er så småt på vej i arbejde igen. Flere arbejdsnedlæggelser kan komme.

Hovedstadens pendlere må forvente en noget kaotisk hjemtur i dag.

Lokomotivførerne nedlagde arbejdet klokken 14, men ifølge DSB er de så småt på vej tilbage i togene igen.

Men der skal internt blandt de ansatte være indkaldt til faglige møder også klokken 16 og klokken 20.

Meldingen kom, efter togtrafikken i hovedstaden også stod stille i morges. Der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

»Lokomotivførerne var kortvarigt til et fagligt møde, men nu kører de igen. Det betyder, at der lige nu kører færre tog, og de kører med forsinkelser«, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, som opfordrer passagererne til at holde rejseplanen i den ene hånd, når de tager hjemad i dag.

Han forklarer, at arbejdsnedlæggelsen omkring klokken 14 varede 20-30 minutter, og at det derefter tager noget tid, inden togdriften kommer ind i en normal rytme.

Informationschefen har også hørt, at yderligere arbejdsnedlæggelser kan være på vej.

»Jeg er bekendt med rygterne, og jeg kan bare sige, at arbejdsnedlæggelsen i morges og her i eftermiddag var overenskomststridig, og nu arbejder vi på at få s-togene tilbage«, siger Tony Bispeskov i mobilen fra Hovedbanegården.

