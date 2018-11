Defekt gps-udstyr i Volvo førte til stor politiaktion på Fyn

Defekt gps-udstyr i eftersøgt Volvo ledte fejlagtigt politiet i retning af Fyn under den store politiaktion i september, hvor broer og veje blev lukket.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen koncentrerede sig i længere tid om landsbyen Espe på Fyn, hvor politiet var talstærkt til stede.

»Politiaktionen i Espe fandt sted på baggrund af oplysninger om, at den efterlyste bil havde befundet sig i byen«, skriver politiet i pressemeddelelsen.

»Det har efterfølgende vist sig at være fejlagtige informationer, som er givet på grund af en defekt på bilens antenne, der har påvirket bilens gps-udstyr. Det ligger således nu fast, at køretøjet ikke har befundet sig i Espe«.

Trussel fra iransk efterretningstjeneste

Aktionen 28. og 29. september var ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) begrundet i en trussel mod herboende iranere fra den iranske efterretningstjeneste. Det kom frem sidste uge.

PET havde mistanke om, at de ombordværende personer i bilen havde forbindelse til sagen.

Men det viste sig ikke at holde stik.

Bilen blev fundet om aftenen 28. september nær Holbæk.

Forud var gået flere timers eftersøgning i byen Espe, hvor et større antal svært bevæbnede politibetjente var til stede i byen, og en rasteplads nær byen blev taget i brug som mobil kommandocentral.

Både en helikopter, en drone og flere hunde var i løbet af aftenen i aktion i byen.

Aktion vakte opsigt

Politiet skriver i meddelelsen, at aktionen naturligt nok vakte »opsigt både i byen og resten af landet«.

»Københavns Politi vil gerne takke indbyggerne i Espe for forståelsen for det arbejde, der var nødvendigt at udføre i forbindelse med efterforskningen«, skriver politiet.

Personerne i Volvoen er ifølge politiet under fortsat efterforskning for økonomisk kriminalitet.

