Landsret skal se på mands søvn på gågade i København

En sag om en rumænsk mands overnatning på en gågade i København er så speciel, at den nu sendes videre til Østre Landsret.

Det er Procesbevillingsnævnet, der har givet tilladelse til, at landsretten ekstraordinært skal vurdere, om byrettens dom om en bøde på 500 kroner er rigtig.

»Det er et vink med en vognstang om, at sagen er vigtig og principiel, siger advokat Asser Lyngs Gregersen.

Han er forsvarer for den rumænske mand, som blev vækket en morgen af politibetjente på Købmagergade.

Såvel politiet som en dommer i Københavns Byret har ment, at der var tale om en lejr, som skabte utryghed - også selv om han sov alene. Derfor blev han straffet.

I et svar til Folketinget har Justitsministeriet oplyst, at politiet ikke kender til andre tilfælde, hvor én person er dømt for at lave en lejr.

Både Københavns Politis måde at bruge loven på og byrettens afgørelse har haft betydning blandt folk, der lever på gaden, rapporterer Sand, som er en organisation for de hjemløse.

»Efter retssagen har vi bemærket, at flere hjemløse er begyndt at frygte politiet med deres yderligere beføjelser og at gemme sig for dem«, sagde Kim Allan Jensen fra Sand forleden til TV2 Lorry.

Dårlig lovgivning

I sidste uge gav politiet et forbud mod en dansk mand, der sælger Hus Forbi. Han havde lavet en lejr, mente betjentene. Han må ikke vise sig i København i tre måneder.

Siden foråret 2017 har det været strafbart at skabe lejre, som kan give utryghed. Det står i ordensbekendtgørelsen, og Københavns Politi har meget ivrigt brugt bestemmelsen.

389 personer er blevet sigtet, fortalte politiet i sommer. Godt 300 af disse er fra Rumænien. Seks har dansk nationalitet.

Kritikere har sagt, at man med muligheden for at straffe beboere i lejre, som skaber utryghed, reelt gør socialt udsatte og hjemløse til lovovertrædere.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har dog afvist, at forbuddet er en kriminalisering af hjemløse. Dette giver advokat Asser Lyngs Gregersen dog ikke meget for.

»Der er tale om dårlig lovgivning, fordi der er så megen uklarhed. Forhåbentlig kan landsretten hjælpe os«, har han tidligere udtalt.

