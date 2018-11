Politiet kalder dødsfald i Herlev for mistænkeligt

Siden mandag formiddag har politiet haft afspærret et hus i Herlev. Årsagen er, at man efterforsker et mistænkeligt dødsfald, oplyser politiet tirsdag.

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse i sagen mandag klokken 10.30, og hurtigt derefter blev huset på Tofteledet afspærret.

Hvilken type undersøgelse, som teknikere gennemfører på stedet, er der tirsdag ikke frigivet oplysninger om.

En person er blevet anholdt og sigtet for usømmelig omgang med lig, oplyser politiet på Twitter. Vedkommende er også sigtet for at krænke gravfreden.

ritzau