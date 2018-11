DF tøver med løfter om offentlighedsloven Fem partier fremlægger tirsdag en fælles holdning om markante lempelser af offentlighedsloven. Det skal presse ikke mindst LA og K i regeringen. Ifølge nogle af partierne skal papiret desuden binde de fem partier indbyrdes, men DF er knap så håndfast på den del.

En bredt funderet kreds af partier - R, DF, Å, EL og SF - vil tirsdag eftermiddag i Folketingssalen præsentere en tekst om offentlighedsloven, der ikke mindst skal forsøge at presse de to regeringspartier, Liberal Alliance og de konservative, til at stå ved deres tidligere tilkendegivelser om at lempe den omdiskuterede lov.

Blandt andet lægger papiret op til at afskaffe to af de mest omdiskuterede paragraffer - ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerereglen. Og for flere af partierne bag teksten er målet ud over at presse LA og K også gensidigt at kunne holde hinanden op på tekstens indhold efter et valg - selvom et eller flere af partierne skulle komme i regering med S eller V, der er imod store lempelser af loven.





»For det betyder jo, at uanset hvem, der måtte sidde og forhandle med hvem om, hvem der skal være statsminister og hvordan regeringen skal se ud, så har vi bundet os til masten på, at der skal ske noget her«, siger den radikale leder Morten Østergaard og fortsætter:



»Så kan man ikke lige pludselig stå og sige »jo, men nogle kunne tilbyde en grænsebom«, eller andre kunne tilbyde noget udviklingsbistand, eller hvad det kunne være«.

EL: Skal binde partier på begge fløje

Lignende opfattelse af papiret har Enhedslisten og SF.



»Historikken er jo, at SF og R var imod offentlighedsloven (stramningen af loven i 2013, red.). Så kom de i regering og gennemførte den. Så kom de ud af regering, og så var de imod den igen. Vi har brug for at få bundet alle partierne, også de potentielt kommende regeringspartier - både på den ene side og den anden side - så meget ind som overhovedet muligt. Og få dem til at give så konkrete løfter som muligt. Og det gælder selvfølgelig også Dansk Folkeparti, for de har jo også udsigt til at kunne komme i regering næste gang, hvis højrefløjen vinder«, siger Enhedslistens politiske ordfører, Penille Skipper.

Peter Kofod Poulsen





To etager under hendes kontor finder man Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, der udtaler sig på partiets vegne i sagen. Her fra er svaret til gengæld mindre klart i forhold til, om papiret også vil forpligte Dansk Folkeparti til at stemme for de beskrevne ændringer efter et valg, uanset om DF kommer i regering.

»Det er da klart, når man lægger en vedtagelsestekst ned i Folketingssalen og siger, det er det, vi mener, så er det selvfølgelig det, der er målet og det, vi går efter. Og det er i øvrigt det, Dansk Folkeparti har ment hele tiden i den her debat. Så vi har ikke skiftet holdning i den her sag overhovedet«, forklarer DF’eren.

Så selvom I måtte komme i regering efter næste valg, så vil I lægge stemmer til de ændringer, der står i det her papir, uanset hvad?



»Jamen det, vi lægger frem her, er målsætningen. Det er det, vi gerne vil. Det er den garanti, jeg kan give, at det er vores politik i reneste form. Og lige på det her område er vi så tilfældigvis enige med Enhedslisten og Alternativet«.

Så hvis Venstre efter valget tilbyder jer at komme i regering, og Venstre siger til jer, at i forhold til offentlighedsloven kan vi altså ikke være med i det, der står i det papir, kan I så garantere, at den køber I ikke - at hvis der ellers kan dannes et flertal med jeres stemmer, så vil I ændre loven efter, hvad der står i det papir?