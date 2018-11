Ældre kvinde sigtet for at dræbe og partere sin mand Mand er ifølge politiets sigtelse blevet slået ihjel i juli i Herlev. Kvinden nægter sig skyldig i drab.

En ældre kvinde er blevet sigtet for at have dræbt sin mand og parteret liget i parrets fælles bolig i Herlev.

Det er netop kommet frem i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup tirsdag formiddag.

Drabet skulle være sket i juli, hævder politiet.

Ifølge sigtelsen, som læses op af anklagerfuldmægtig Rebekka Have, er kvinden mistænkt for at have gemt sin mands hoved og ene ben i en fryser, mens resten af liget blev gemt i haven.

Herefter skulle hun have taget hovedet og benet op og gravet det ned i en kolonihave Klausdalsbrovej i Herlev.

Det er tirsdag uvist, hvordan manden er blevet dræbt, oplyser Rebekka Have.

Kvinden nægter sig skyldig i drab, men erkender de faktiske forhold.

»Men der er detaljer, som vi ikke har kunnet tage stilling til endnu«, siger hendes forsvarer, Bjørn Lund Madsen.

Ritzau