Fagfolk er uenige: Skal konstruktion af kunstige jomfruhinder forbydes?

At konstruere en mødom kirurgisk er at fastholde en fejlagtig opfattelse af kvindens anatomi.

Derfor ønsker sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) at forbyde læger at udføre indgrebet og dermed en gang for alle at gøre op med jomfrumyten.

»Jomfruhinden, som noget, der sprænges, første gang man har sex, er en myte. Den eksisterer ikke og har grundlæggende været brugt til at undertrykke kvinder igennem århundreder«, siger ministeren til Ekstra Bladet i anledning af, at hun i dag fremsætter lovforslaget.

Men blandt fagfolk, som møder pigerne, er der uenighed om, hvordan man bedst hjælper de kvinder, som mødes med et krav om en ubrudt jomfruhinde på bryllupsnatten.

Her følger to synspunkter på forslaget om et forbud:

Anita Johnson, direktør for RedSafehouse, som hjælper unge i æresrelaterede konflikter:

»Jeg kan ikke få armene ned. Et forbud mod konstruktion af jomfruhinder er et rigtig god signal at sende. Et signal om, at den her præmis går vi ikke med på, og nu må de her myter aflives en gang for alle«, siger hun.

Det er ikke mere end et par dage siden, Anita Johnson talte med en ung kvinde i organisationens anonyme hjælpetelefon. Kvinden fortalte, at hun var blevet voldtaget af et familiemedlem, og det eneste, hun var optaget af, var af få hjælp til en rekonstruktion, fordi hun skulle giftes til sommer.

»Det var tydeligt, at det kom bag på hende, da jeg fortalte, at det kun er 20 procent af alle kvinder der bløder. Jeg prøvede at give hende andre valgmuligheder, eksempelvis at hun kunne bryde med familien i en periode og komme på krisecenter, eller at hun kunne får psykologbehandling, men hun turde ikke noget af det. Jeg prøvede at flytte hendes holdning, og der var ingen tvivl om, at hun helst ville holde det som en hemmelighed. Jeg håber, jeg såede et lille frø i hende«.

Anita Johnson mener, at pigen skal have alle tilbud om hjælp. Om at komme på krisecenter og om mægling med hendes familie.

»Det er vigtigt, at vi rækker ud til familierne, for de gør det, fordi de ikke ved bedre. Vi skal have indsatser på hele paletten, men præmissen om en mødomshinde, som skal brydes på bryllupsnatten, den skal vi ikke købe«, siger hun.

»Det kan godt være, at vi med konstrueringen af en kunstig mødomshinde hjælper enkeltpersoner, men her er vi nødt til at holde fast. For det er for kortsigtet, og jeg tror mere på, at hvis vi holder fast, gør vi noget rigtigt godt for mange på længere sigt«.

Kønskransen Der findes ikke en hinde, som dækker skedeindgangen, sådan som ordet ’jomfruhinde’ indikerer. Der er i stedet tale om slimehindefolder, og de færreste kvinder bløder derfor ved det første samleje. Derfor er ordet ’kønskrans’ i stedet blevet foreslået. Sundhedsstyrelsen oplyser, at konstruktion af en kunstig hymen er et mindre kirurgisk indgreb, hvor komplikationer er sjældne. Sundhedsstyrelsen mener ikke, at konstruktioner finder sted i offentligt regi i Danmark, men på enkelte privatklinikker i begrænset omfang. Det er disse operationer, sundhedsministeren vil forbyde. Bliver loven vedtaget kan konstruktion af en hymen straffes med bøde. Vis mere

Negin Jaafar, gynækolog på Regionshospitalet Horsens, har i privat regi en postkasse, hvor hun besvarer spørgsmål om blandt andet mødommen:

»Jeg frygter, at det at forbyde rekonstruktioner vil blive et problem for de piger, som er bange for æresrelateret vold og drab. Og de findes, for jeg modtager breve fra dem. Jeg ville ønske, at ministeren ville sætte sig sammen med mig og så jeg kunne dele min viden med hende, og så hun kan se, hvor alvorligt et problem det er, og hvor tungt kulturelt det her er«, siger hun.

Negin Jaafar er enig i, at rekonstruktion er forkert, og hun har aldrig selv udført en rekonstruktion, men hun frygter, at vi med et forbud gør kvinderne endnu mere udsatte.