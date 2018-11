Lønudgifter og smadrede biler: Søndagens kamp mellem Brøndby og FCK koster politiet 1,5 millioner I kølvandet på weekendens voldsomme fodboldoptøjer, fortæller Vestegnens Politiforening nu, at politiets tilstedeværelse efter kampen koster i nærheden af 1,5 millioner kroner. Venstre mener, at de involverede fodboldfans selv skal betale politiets ekstra udgifter.

Omkring 1,5 millioner kostede politiets tilstedeværelse ved søndagens derby mellem rivalerne fra Brøndby IF og FC København, som endte i sammenstød mellem en stor gruppe hooligans og politiet.

Det oplyser formanden for Vestegnens Politiforening, Jørgen Jensen, til Politiken.

»Vi har cirka et mandskab på 400 politifolk, når det er en højrisikokamp som i søndags. De ender ud med at have mindst 10 timers tjeneste. Og med en timeløn på cirka 200 kroner plus weekendtillæg og særlige ydelser, lægger lønudgiften alene på omkring 1,2 millioner kroner«, siger Jørgen Jensen og fortsætter:



»Så rendte vi også ind i nogle uroligheder, der gjorde, at vi fik smadret nogle biler og noget andet udstyr. Og hvis man lægger den udgift oveni, så er der formentlig en regning og udgift til politiet på omkring 1,5 millioner. Det er sådan cirka det, en højrisikokamp koster for politiet«, siger han og henviser til, at udregningen kun er et realistisk skøn.

Fodboldbøller skal betale

Det er høje men ikke overraskende tal, mener retsordfører for Venstre, Preben Bang Henriksen, som nu foreslår, at fodboldbøllerne selv skal være med til at betale for politiets udgifter ved fodboldoptøjer som set i søndags.

»Jeg tror, det virker beskæmmende for borgerne at se, at uromagerne på den her måde kan lege med samfundet og ’bestille underholdningen’ i form af nogle fuldstændig vanvittige optøjer, som medfører, at politiet skal rykke ud i den her grad. Det er ikke andet end rimeligt, at de så også kommer til at dække udgifterne«, siger han.

De mange hooligans kastede sten, tåregas og andet efter politiet efter kampen ved Brøndby Stadion. Syv blev anholdt.

Uroen kostede fem betjente en tur på skadestuen, mens flere betjente blev tilset af en læge på politigården i Albertslund. Der er cirka 70 sager efter søndagens uroligheder, hvor betjente har anmeldt, at de er blevet ramt af sten eller udsat for øvrig vold.

Status: Efter dagens fodboldkamp mellem Brøndby IF og FC København var der en række episoder, hvor det kom til vold og stenkast med tilskadekomne betjente til følge #biffck #politidk https://t.co/k5Q0AE0feO pic.twitter.com/eGB9nP9kLP — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 4. november 2018

Preben Bang Henriksen mener, at de strafmuligheder i form af bøder eller mindre fængselsstraffe, som uromagerne idømmes på nuværende tidspunkt, skal ledsages af en tillægsbøde, som skal være med til at dække politiets udgifter.

»I situationer, hvor man decideret slår op i DBU’s kampkalender og planlægger dag og tid for slagsmål, synes jeg bestemt, at vi skal se på, om der ikke er mulighed for, udover bøder og fængselsstraffe, at pålægge de pågældende deltagere en del af politiets udgifter«, siger han.

Tanken om, at man skal betale for det, synes jeg er en glidebane at bevæge sig på. Man skal ikke begynde at kræve penge for politiressourcer. Det er en offentlig opgave. Hvad bliver det næste så? Skal Pia Kjærsgaard, Flemming Rose, Inger Støjberg og jeg så også betale for vores beskyttelse? Naser Khader, retsordfører hos Det Konservative Folkeparti

Preben Bang Henriksen tilføjer, at Venstre har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at redegøre for, hvordan Justitsministeriet vurderer, at man kan inddrive de her beløb, og om det er ved at lade de pågældende idømmes en godtgørelse til staten, eller om det skal ske ved en forhøjelse af bødeniveauet.

Hvad bliver det næste?

De konservatives retsordfører Naser Khader mener som Preben Bang Henriksen, at der er tale om rigtig mange penge, og at det er ærgerligt, at der skal bruges politiressourcer på politioptøjer som i søndags.