2018: 80.000 ældre, der ønsker at skifte bolig, er interesserede i at komme i seniorbofællesskab. 8.000 står på venteliste.

2017. Her er status250-300 seniorbofællesskaber oprettet med tilsammen 7.000 boliger. 65 procent er almennyttige boligbyggerier, 30 procent er andel, 5 procent er andre former.

»Her synes ingen, at det er åndssvagt at snakke om Cliff Richard ... eller Mae West eller Hopalong Cassidy« Seniorbofællesskabet Toppunktet i Farum kom til verden på gunstige forhold. Her kommer man kun ind, hvis man vil være noget for andre.