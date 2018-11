Elnettet kan få svært ved at følge med elbiler og varmepumper

Det er Lene Godiksen og Kasper Jacoby interesserede i. Om sommeren producerer deres solceller mere strøm, end de kan bruge. Overskuddet sælges til elselskabet, som til gengæld kan levere strøm om vinteren, når solcellerne ikke kan følge med.

»Det ville være rigtig sjovt, hvis man kunne bruge bilen som batteri. Og det vil være fremragende, hvis det kan kobles sammen, så man kan ’sælge’ strøm fra sin elbil, når der er brug for det i nettet«, siger Kasper Jacoby, der er byggechef i Folketinget.

Parret har netop skiftet elselskab til True Energy til opladning af deres elbil. Her kan de via en app bestemme, at bilen automatisk skal oplades, når det er mest klimavenligt, dvs. når der er mest grøn strøm i nettet. Samtidig har elselskabet fået lov til at tænde og slukke for bilens opladning for at reducere spidsbelastninger på elnettet.



Professor i elteknologi Jacob Østergaard fra DTU Elektro vurderer, at interessen for at få forbrugerne over på et mere fleksibelt elforbrug og på den måde hjælpe med den grønne omstilling vil resultere i et mere ’brugercentreret system’, hvor forbrugerne tager mere ansvar for deres energiforbrug. Det kan måske også føre til helt lokale samarbejder, hvor man køber strøm fra naboens solceller til at oplade sin elbil.

Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, roser Dansk Energi for at sætte fokus på de problemer, elnettet står overfor.

»Hvis vi ikke får noget af de nye former for elforbrug lagt ind, når der er ledig kapacitet på nettet, altså uden for spidsbelastningstiderne, bliver det rigtig dyrt«, siger han.

Det er ikke tanken, at elforbrugerne selv skal sørge for at flytte rundt på deres forbrug. Det skal overlades til en slags mellemhandlere, som styrer den enkelte husstands elforbrug inden for de rammer, som husstanden har udstukket. For eksempel hvor meget strøm der skal være på elbilen om morgenen, eller hvor varmt der minimum skal være i huset, hvis man har varmepumper eller elvarme.

For Dansk Energi er det vigtigt at komme i gang med fleksible tariffer, så snart de intelligente elmålere er på plads hos alle forbrugere. Det vil tage tid at få markedet for fleksibelt elforbrug til at fungere, og forbrugerne skal vænne sig til det – helst i god tid før spidsbelastning kan blive et problem.