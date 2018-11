En god dag for Palme-efterforskningen og en dårlig dag for Apple

Efter snart 33 års jagt på Olof Palmes morder skulle det være ganske vist. Mysteriet om, hvem der stod bag skuddet en vinteraften i 1986 på Sveriges statsminister, er kommet et skridt nærmere sin opklaring. Takket være en ny bog baseret på den afdøde succesforfatter Stieg Larssons research interesserer politiet sig for et højreekstremist miljø med bånd den sydafrikanske efterretningstjenesten og en dengang 24-årig mistænkt mand kaldet ’Rickard’. »Det bliver svært at få nogen dømt for det. Men derimod synes jeg nu, at der findes en mulighed for i store træk at opklare, hvad der skete«, siger efterforskningsleder Hans Melander til Jyllands-Posten. Desværre var der intet mordvåben i bemeldte Rickards bankboks, men vi venter i spænding.

Generelt bruger jordens indbyggere for meget tid på mobiltelefonen. Derfor kan man argumentere for, at det er en god dag for menneskeheden, når det går dårligt for techgiganten over dem alle. Før i tiden var Apple vild efter at fortælle, hvor mange iPhones der bliver langet over disken. Men nu vil den amerikanske koncern pludselig ikke oplyse salgstallet længere, og samtidig er prisen på de nyeste modeller sat op. Det tager analytikere som et klart tegn på, at det går knap så forrygende. »Nu hvor historien ikke er så god, siger de: »Lad os ændre den««, udtaler Mike Levin fra Consumer Intelligence Research Partners til avisen Wall Street Journal. Desværre kan det også være udtryk for, at forbrugerne vælger et andet mærke eller beholder deres gamle telefon.