Mærsk-familien sætter sig igennem: Nu skal der orden i Danske Bank igen

Så skete der endelig noget.

Efter flere måneders regulær nedtur, hvor kursen er faldet kraftigt, gigantiske bøder for hvidvask truer i horisonten, store kunder har sagt farvel og bankens eget bud på en ny direktør blev forkastet af Finanstilsynet, skærer A. P. Møller Holding igennem.

Mærsk-familien har ejet aktier i Danske Bank siden 1928 og sidder i dag på en femtedel af banken. De har derfor det største ord at skulle have sagt.

Behov for en ny formand

I dag har storaktionæren så sagt, at den nuværende bestyrelsesformand Ole Andersen - der har bestridt posten, mens hvidvasken foregik i Estland - skal ud.

I stedet vil de have Karsten Dybvad, direktør for Dansk Industri, til at rydde op og redde, hvad reddes kan af Danske Banks omdømme.

A. P. Møller Holding »ser et behov for en ny bestyrelsesformand for at styrke bankens arbejde med bankens virksomhedskultur, complianceprogrammer samt myndighedsrelationer«, hedder det i meddelelsen fra Mærsk-familiens investeringsselskab.

Et stort ansvar

En vis skuffelse med den nuværende ledelse skinner igennem:

»Med bankens ledende position i Norden og centrale betydning for den finansielle infrastruktur i Danmark følger også et stort ansvar. Det er derfor af afgørende betydning af os som aktionær, at Danske Banks bestyrelse og ledelse tilsikrer en kultur, der er i overensstemmelse med forventningerne fra myndigheder, samfundet, kunder og aktionærer«, udtaler Ane M. M. Uggla, der er formand for holdingsselskabet.

Pensionskasser vender tomlen op

Mens banken har ligget underdrejet i ugevis efter adm. direktør Thomas F. Borgens afgang og fremlæggelsen af bankens egen hvidvaskrapport, har storaktionæren arbejdet bag linjerne og fået ja til formandsjobbet fra Karsten Dybvad.

Både pensionsselskaberne ATP og PFA, der ligeledes ejer store aktieposter i Danske Bank, har godkendt valget af DI-direktøren.

Samtidig vil Mærsk-familien have deres egen mand, investeringsdirektør Jan Nielsen fra A.P. Møller Holding, placeret som næstformand i Danske Bank.

Et nyt fundament

Familien fremhæver Dybvads og Nielsens ’stærke værdisæt’ og ’stærke integritet’.

»Kompetencer, som er afgørende for at bygge et nyt og stærkt fundament for Danske Banks aktiviteter«, siger Robert Uggla, der er direktør for familiens holdingselskab.



Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 20. november og vil blive afholdt i løbet at december.