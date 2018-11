Tiltalt anklager i Pusher Street-sag: Flere forberedte vidnerne Flere anklagere stod i tæt kontakt med politividner i Pusher Street-sag, hævder tiltalt senioranklager.

Et ganske bestemt skemalagt samarbejde var i den danmarkshistorisk store Pusher Street-sag blevet bygget op mellem anklagemyndigheden og de politiagenter, som skulle vidne i by- og landsret mod de op mod 80 tiltalte hashhandlere og bodmedarbejdere fra den berygtede hashgade på Christiania.

sagen kort Operation Nordlys Operationen er den hidtil største politisatsning mod hashhandel i Danmark. I alt 75 personer blev varetægtsfængslet. Der blev idømt fængsel i næsten 220 år i forbindelse med handel i Pusher Street. Den sidste af sagerne mod 11 tiltalte går i stå i Østre Landsret i oktober 2016. Det sker, da senioranklager Trine Sorgenfri lyver i retten om den kontakt, hun har med politiagenter. Kort efter melder Statsadvokaten senioranklageren til politiklagemyndigheden for muligt strafbart forhold. Rigsadvokaten varsler i januar i år nye regler for anklageres omgang med vidner. I april tiltales Trine Sorgenfri for ulovlig vidnepåvirkning og embedsmisbrug I fredags indledtes sagen ved retten på Frederiksberg. Vis mere

Indtrykket gav den 45-årige tiltalte senioranklager, Trine Sorgenfri, da afhøringerne af hende fortsatte mandag i retten på Frederiksberg. Her er hun tiltalt for forsøg på ulovlig påvirkning af politividner, som arbejdede undercover på Christiania, og for have skjult det for landsretten og forsvarerne i sagen. Trine Sorgenfri erkendte i sidste uge anklageskriftets fem tiltalepunkter.

»Det er ikke mit stolteste øjeblik«, lød det i fredags.

Misbrugt stilling

Under mandagens daglange afhøring fortalte den 45-årige kvinde om et fælles spørgeskema, som anklagerne i de seks parallelle sager i byretten havde benyttet i samarbejde med politividnerne, inden de skulle afhøres.

Trine Sorgenfris egen indsats var som anklager i tre af ankesagerne i landsretten. Hun er tiltalt for at have misbrugt sin stilling i to af dem. Den ene, sidste ankesag i Østre landsret i hele Pusher Street-komplekset, strandede i oktober 2016.



Senioranklageren udarbejdede en lang detaljeret spørgeliste til politividnerne, som forberedte dem på, hvilke temaer, spørgsmål, observationer, videoklip og tiltalte personer de skulle udpege og udtale sig om i retten.

»De lange lister var primært mit arbejdsredskab, men blev sendt til politividnerne. Jeg mener, det var uden problemer«, sagde hun.

Ros fra vidnerne

Ingen af de ledende anklagere i Københavns Politi havde anfægtet de detaljerede spørgeskemaer, som var brugt. Trine Sorgenfri mente, at arbejdsmetoden var gledet med over i sagsbehandlingen i landsretten.

»Jeg er den sidste, der bruger skemaerne, og hvis noget ikke havde været i orden, så går jeg ud fra, at det ville have været bemærket«, sagde hun.



Ifølge anklager Torben Thygesen havde andre anklagere i Pusher Street-sagen brugt samme detaljerede forberedelse af politividnerne, men fremhævede dog også, at nogle havde valgt en langt mere tilbageholdende fremgangsmåde.



Han fremlagde nye eksempler på det nære forhold i kommunikationen mellem politiagenterne og den tiltalte anklager:

»Du får ros fra både os og PET. God weekend«, skriver en politiagent til hende.

Det er på ingen måde usædvanligt med ros, heller ikke i små sager, forklarede Trine Sorgenfri. Hugo Steinmetz, forsvarer i Pusher Street-sagerne og blandt tilhørerne, anfægtede efter retsmødet det nære forhold.

»Når man forbereder vidner, kommer forklaringerne til at fremstå så troværdige, at vi ikke har en kinamands chance for at være kritiske«, sagde han.

Trine Sorgenfri forklarede, at hun var stærkt presset af statsadvokaturen til at føre sagerne. Retten på Frederiksberg levnede hende generøst et vist frirum til at redegøre for de personlige følger af tiltalerejsningen.

Sagen fortsætter mandag.