Tre iranere fra Ringsted er sigtet for at have hyldet et angreb i Iran

Midt- og Vestsjællands Politi har onsdag anholdt og sigtet tre personer for at hylde et blodigt angreb i Iran.

De tre, der bor i Ringsted, er medlemmer af den eksil-iranske organisation ASMLA.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Personerne er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 136, der drejer sig om terrorbilligelse.

De er mistænkt for at have hyldet angrebet i Iran den 22. september, som kostede 25 mennesker livet. Det fremgår ikke, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Iran påstår, at ASMLA stod bag angrebet.

For en uge siden kom det under et pressemøde frem, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) mistænker de iranske myndigheder for at planlægge et attentat mod herboende iranere, som er medlemmer af ASMLA.

Det var det, der i september fik dansk politi til at lukke store dele af landet i en storstilet aktion.

De tre personer, der onsdag er blevet sigtet, er på trods af anholdelsen stadig i fare, oplyser politiet i pressemeddelelsen:

»Midt- og Vestsjællands Politi og PET vil samtidig understrege, at uanset at de pågældende i dag er blevet sigtet på grund af mistanke om, at de har begået strafbare forhold, så vil de fortsat være beskyttet af omfattende sikkerhedsforanstaltninger på grund af den trussel, som retter sig mod dem«.

Ritzau